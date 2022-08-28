السعودية تنفي دخول صحفي إسرائيلي للحرم المكي

نفت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية، اليوم الأحد، ما تردد في الآونة الأخيرة عن دخول صحفي إسرائيلي للحرم المكي بمكة المكرمة.

ونشرت الهيئة عبر موقعها الرسمي قائلة: “ما يتداول عبر حسابات مجهولة تدار من الخارج عن دخول صحفي إسرائيلي لصحن المطاف بالحرم المكي غير صحيح”.

وأشارت الهيئة أن الصورة المتداولة هي للسويسري المسلم «بيير سيج» و قد سبق أن أعلن عبر حسابه على “إنستقرام” أنه قد اعتنق الدين الإسلامي منذ سنوات.

وأضافت الهيئة في بيانها أن السويسري المسلم «بيير سيج» هو رائد أعمال يعمل في مجال العقارات والضيافة. وقد وثق في حسابه على “إنستقرام”، تواجده في الحرم المكي وأدائه الطواف.

جاء ذلك بعد حوالي شهر من الإعلان عن تسلل صحفي إسرائيلي كان يعد تقريرا لقناة عبرية، إلى داخل الحرم المكي، وتحديداً صحن المطاف في الحرم المكي بمكة المكرمة، التي لا يدخلها غير المسلم.

وعلى إثر ذلك أحالت السلطات السعودية، أحد السعوديين للنيابة العامة، بتهمة التواطؤ وتسهيل دخول صحفي غير مسلم إلى مكة المكرمة.