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السعودية: تنبيه من “الأرصاد” لسكان ثلاث مناطق أمطار متفاوتة ورياح نشطة وتساقط للبَرَد

أحمد أبو الدهب

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تنبيهاً مهماً لسكان المنطقة الشرقية وهذا بسبب توقع المركز هطول أمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى خفيفة.

وقد بين المركز في تغريدة تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن حالة الطقس تشمل المحافظات التالية: “الخفجي- حفر الباطن-  القيصومة-  النعيرية –  قرية العليا”.

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ومن جانبه فقد أكد المركز أن حالة الطقس هذه سوف تستمر من يوم أمس الجمعة وحتى الخامسة من صباح يوم السبت الموافق 20/5/2023.

 كما توقع المركز أيضاً هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح، مع عدم وضوح في مدى الرؤية ويشمل مناطق السليل ووادي الدواسر

أماكن هطول الأمطار الغزيرة

وقد نبه المركز باحتمال هطول أمطار غزيرة على مدينة مكة المكرمة، ويشمل هذه المحافظات: الخرمة – المويه – تربة – رنية

وقد أكد المركز الوطني السعودي أن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ومن الممكن أن يحدث تساقط البَرَد وجريان السيول، مع شبه انعدام في الرؤية خاصة في المناطق التي تم ذكرها.

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أحمد أبو الدهب

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