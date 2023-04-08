السعودية: تم توزيع 45 ألف وجبة “إفطار صائم” في الحرم منذ بداية رمضان من قبل جمعية الحديبية

قامت جمعية الحديبية بمكة بتوزيع 45 ألف وجبة “إفطار صائم” في الحرم منذ بداية رمضان لعام 1444، حيث تواصل الجمعية خدماتها الإنسانية، والتي من ضمنها إفطار الصائمين في المسجد الحرام وساحاته، وذلك خلال فترة النصف الأول من شهر رمضان المبارك، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تنفيذ ذلك، بإشراف لجنة الرفادة والسقاية في إمارة منطقة مكة المكرمة، وذلك بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.

أهداف جمعية الحديبية الخيرية

وتقدم المدير العام لجمعية الحديبية الخيرية “منصور بن عبد الوهاب الحنيطي”، بتصريح يفيد بأن الهدف الرئيسي للجمعية هو تقديم خدماتها للأسر المحتاجة في مكة المكرمة، وأن المجلس الإداري للجمعية يتكون من مجموعة من الخبراء والمؤهلين الوطنيين وأهل العلم، حيث قاموا بتوزيع ما يقرب من 45 ألف وجبة إفطار صائم في الحرم منذ بداية شهر رمضان الكريم، كما أوضح الحنيطي بأن الجمعية لديها العديد من المشاريع الإنسانية، ومن بين هذه المشاريع مشروع إفطار الصائمين في المسجد الحرام، كما أن مشروعها الأساسي يهدف إلى توزيع 90 ألف وجبة خلال الشهر الكريم، بمعدل 3000 وجبة جافة يومياً في ساحات المسجد الحرام، بالإضافة إلى برنامج “بسمة يتيم” الذي يهدف إلى تقديم الكسوة والهدايا للأيتام، وتنظيم برامج ترفيهية تساعد في إدخال البهجة والسعادة على حياتهم

برامج جمعية الحديبية الخيرية

وأوضح “الحنيطي” بأن الجمعية تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع والتي من ضمنها مشروع تفريج كربة، الذي يهدف إلى توفير الدعم والمساعدة للأسر المحتاجة من خلال تقديم المساعدات العينية والمالية، إضافة إلى تزويدهم بالأجهزة الكهربائية، وتسديد فواتير الكهرباء، بينما يستهدف مشروع “سلة الخير” توزيع المواد الغذائية الرمضانية طوال العام، ويتم تنفيذ مشروع “الحقيبة المدرسية” من قِبل الجمعية، ويهدف إلى توفير الاحتياجات المدرسية للأيتام وأبناء الأسر المستفيدة، وذلك لتمكينهم من تحصيل درجات عالية وتطوير مهاراتهم، وتحقيقاً لهدفهم في أن يصبحوا أعضاء نافعين يخدمون دينهم ووطنهم وقيادتهم.

مشاريع جمعية الحديبية الخيرية

وأفاد “الحنيطي” بأن الجمعية تفتخر بتنفيذ مشروع “سقيا الماء” الذي يهدف لتوفير الماء لضيوف الرحمن.

ويتم توزيع العبوات من خلال المساجد ومنازل الأسر المستفيدة.

كما يوجد برنامج لترميم المنازل بشكل كامل أو جزئي، تحت اسم “إعمار المنازل”، وهو مخصص للأسر ذات الحاجة الأكبر.

وأشار إلى أن برنامج “ينابيع العطاء” هو واحد من برامج الجمعية الأساسية.

حيث يهدف البرنامج إلى دعم وتأهيل الأسر المحتاجة وتمكينهم من العمل وتحويلهم إلى أسر منتجة.

ويتم ذلك وفقاً لبرنامج جودة الحياة الذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030.