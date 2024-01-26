السعودية تمنح محمد هنيدي الجنسية.. من وراء الأمر آل الشيخ أم بن سلمان؟

يتواصل الجدل خلال الفترة الحالية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول حصول الفنان المصري محمد هنيدي على الجنسية السعودية.

وانقسم السعوديين والمصريين ما بين المؤيد والمعارض لحصول هنيدي على الجنسية السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فيرى البعض منهم أن المملكة تبحث عن تكريم المميزين واحتضانهم في الوطن الأول لجميع العرب.

بينما يرفض البعض الآخر من الشعب السعودي الاستسهال في منح الجنسية السعودية، كما تفعل عدد من الدول العربية الأخرى.

قصيدة محمد هنيدي

بعد حصوله على الجنسية السعودية : يا هلا باللي له الخافـق يهلـي

من الفرحه وروحي بـه تهلـي 😎🇸🇦💚💚 pic.twitter.com/y79Srxt1M7 — Ali (@AliQ_9) January 25, 2024

من خلف منح هنيدي الجنسية السعودية؟

البعض يعتقد ان تركي ال الشيخ هو اللي جالس يجنس الفنانين و هذا غير صحيح. التجنيس في السعودية يكون بأمر من رئيس مجلس الوزراء. عشان تعرفوا ان قد ايش بن شولوم تافه و ما عنده شغل، جالس يوزع الجنسية هو بنفسه#محمد_هنيدي #السعودية #محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/WErJ14r6fr — NmR (@NmRak2) January 26, 2024

ويبحث الشعب السعودي عن من خلف منح محمد هنيدي الجنسية السعودية، حيث ذهب البعض لأن الوزير تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة هو من منح الفنان المصري الجنسية السعودية، وذلك لما بينهما من علاقة صداقة قوية ووطيدة.

بينما أكد قطاع آخر من الشعب السعودي أن محمد بن سلمان هو الذي منح محمد هنيدي الجنسية السعودية، بعدما وافق على ذلك وفقًا للمرسوم الملكي السعودي، باعتباره رئيس الوزراء.

تركي آل الشيخ وراء منح هنيدي الجنسية السعودية

ووفقًا لما وصل إلينا من معلومات بشأن هذا الأمر فأن المستشار السعودي تركي آل الشيخ، وزير الترفيه هو الذي أوصى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمنح محمد هنيدي الجنسية السعودية، حيث يرى أنه لابد على المملكة العربية السعودية أن تحتضن الفن والفنانيين من مختلف جموع الوطن العربي، لتكون المملكة هي الوطن للجميع والأم للعالم العربي.

هنيدي يشكر السعودية على منحه الجنسية

الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية .. ولكن أكبر تكريم اني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين … شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية .. شكرا للمملكة العربية السعودية.

وبالمناسبة بستغرب جدا من… — Mohamed Henedy 👶 (@OfficialHenedy) January 25, 2024

وكان محمد هنيدي قد أشار في التغريدة التي نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقًا، و”x” حاليًا، توجيه الشكر والتقدير للقائمين على المملكة العربية السعودية، مؤكدًا على أن حصوله على الجنسية السعودية يعد أفضل تكريم له في مسيرته الفنية، حيث كتب: “الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم اني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين”.

وأضاف: “شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية، شكرا للمملكة العربية السعودية”.

وتابع: “بالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن، ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي”.

آل الشيخ يهنئ هنيدي

اهلاً بيك بين اهلك واخوانك في مملكة الخير والعطاء 🇸🇦❤️( ونبغى صعيدي في الجامعه الامريكيه الجزء الثاني ) 🔥🔥🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 26, 2024

بينما هنئ المستشار السعودي تركي آل الشيخ الفنان المصري محمد هنيدي، حيث كتب له عبر منصة “x”: “اهلاً بيك بين اهلك واخوانك في مملكة الخير والعطاء”.

وتابع الوزير السعودي: “نبغى صعيدي في الجامعه الامريكيه الجزء الثاني”.

ليرد هنيدي على تركي: “ربنا يبارك فيك يابوناصر ويحفظك ويحفظ أهلنا في السعودية”.

وأضاف هنيدي: “احنا جاهزين يابوناصر ويلا بينا صعيدي الجزء الثاني”.