السعودية تمنح جنسيتها لـ 8 أشخاص على غرار محمد هنيدي

المملكة العربية السعودية قامت بمنح عدد من الأشخاص جنسية البلاد، على غرار حصول الفنان المصري محمد هنيدي على جنسية المملكة، وذلك بعد المسيرة الفنية الكبيرة خلال السنوات الماضية.

وكشفت الجريدة الرسمية السعودية “أم القرى”، خلال عددها بالأمس الجمعة، عن صدور قرارات وزارية بمنح 8 أشخاص الجنسية السعودية في الثلاث مناطق؛ نجران والمدينة المنورة، وجدة.

#الجنسيه_السعوديه

فخروتشريف لكل من يحملها ومسؤلية عظيمة

وولاء وانتماء لهذا البلد العظيم…🇸🇦 pic.twitter.com/qqMbXAfN3V — ديمه (@deemh100) January 27, 2024

تفاصيل منح الجنسية السعودية ل 8 أشخاص

رسمياً .. منح الجنسية السعودية لـ 8 أشخاص في نجران و المدينة المنورة، و جدة. pic.twitter.com/nklwXbs9Fw — تحديث الأخبار (@Updateksa) January 27, 2024

كشفت إدارة الأحوال المدنية في منطقة نجران في بيان رسمي لها عن صدور القرار الوزاري رقم “44-وز”، بتاريخ 1445/6/18، بالتأكيد على منح جنسية المملكة العربية السعودية لـ كلا من الرباعي :”محمد، نوره، غصنه، رفعه”، أولاد السيد/ حسين محمد صالح الحايك، وفقًا للمادة “14” من قانون منح الجنسية السعودية، بعد الخطاب المرجع رقم “45216028”.

وأوضحت الأحوال المدنية في منطقة المدينة المنورة، عن قرار وزاري أخر صدر برقم “31-وز”، بتاريخ 1445/4/22، بمنح جنسية المملكة العربية السعودية ل: “رائد فيض اختر محمد محمد عثمان”، وفقًا للمادة “14” من قانون الجنسية السعودية.

شفتم الي يحتجون على اي شخص يحصل على الجنسيه السعودية او يسيئوا لكل ما هو سعودي 🇸🇦 والله و تالله لو عرضت عليهم

فهم اول من سيقبل بها و بدون تردد سواء كان من الخليج او الوطن العربي او الاسلامي بس الي ما يطول العنب حامض عنه يقول 🤷🏻 pic.twitter.com/dBaDvkVE9q — ‏𝐒𝐋𝐌𝐀𝐍🇸🇦 (@slman1884) January 27, 2024

وأشارت الأحوال المدنية في محافظة جدة، عن قرار وزاري ثالث برقم “41-وز”، والذي جاء بتاريخ 1445/5/19، بإعطاء الجنسية العربية السعودية للثلاثي “بندر، فهد، ساره”، أولاد السيد/ سيد عبدالحميد محمد مرزوق، حسب المادة رقم “14” من نظام الجنسية السعودية.

وكان محمد هنيدي قد وجه الشكر للمملكة العربية السعودية بقيادة الملك بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، والمستشار تركي آل الشيخ على منحه الجنسية السعودية، بعد المسيرة الفنية الكبيرة له طيلة هذه السنوات.

وأكد هنيدي على أن حصوله على الجنسية السعودية يعد تكريمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه أفضل تكريم له في حياته.

يذكر أن محمد هنيدي يشارك في عدد كبير من المهرجانات التي تنظمها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، بعدما الصداقة الكبيرة التي تجمعه بالمستشار السعودي تركي آل الشيخ.