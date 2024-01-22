السعودية تمنح تراخيص التنقيب عن الآثار لفئات محددة

فجرت المملكة العربية السعودي خلال الساعات الماضية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قامت هيئة التراث وترخيص المسح الأثري بمنح تراخيص بالتنقيب عن الآثار.

تفاصيل منح السعودية فئات محددة حق التنقيب عن الآثار

حددت الهيئة السعودية الفئات المستفادة من هذا القرار، حيث يمكن للجهات العلمية والأفراد المتخصصين والباحثين بالآثار داخل المملكة العربية السعودية بالحصول على التراخيص والتصاريح الثقافية اللازمة من قبل منصة “أبدع”، للتنقيب الأثري.

فيديو | ماذا قال مدير عام الأبحاث والدراسات الأثرية عن مشاركة البعثات السعودية للمسح والتنقيب عن الآثار؟#الإخبارية pic.twitter.com/NpfrpDYMcK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 11, 2018

جاء هذا القرار لتمكين المتخصصين والباحثين من إجراء الدراسات البحثية الميدانية في المواقع الأثرية.

وأوضحت هيئة التراث السعودية أن ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار يعمل على مساعدة الأعمال العلمية، والتي ستنفذ من قبل المتخصصين في هذا المجال الأثري، وذلك لرفع جودة الأبحاث الأثرية الصادرة عن السعودية، وتحقيق سهولة ومرونة بالنسبة للإجراءات، من أجل تحقيق الالتزامات العلمية والقانونية.

السعودية : طمس الأثار الإسلامية في مكة والمدينة والتنقيب عن الأثار اليهودية في خيبر . pic.twitter.com/GgQFlrrmV0 — يوسف المجيدي (@ywsfalmjydy1) January 8, 2024

وأكدت الهيئة السعودية عن أن هناك تسهيلات كثيرة ستقدمها للراغبين من الحصول على ترخيص التنقيب عن الآثار في المملكة، كما تشمل هذه التسهيلات الدعم الفني والإداري، حيث تعد خطوة هامة تعمل على الارتقاء في إدارة وتطوير قطاع الآثار في المملكة.

صور من أعمال البحث والتنقيب عن الآثار في جزر #فرسان جنوب #السعودية حيث تم اكتشاف عدد من الظواهر المعمارية والقطع الأثرية التي تعود للعصور الرومانية pic.twitter.com/hk9nOsMupD — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 5, 2022

وشددت هيئة التراث عن أن الدعم المستمر من القيادات السعودية، يعمل على دفعنا نحو السعى المتواصل والمتقدم في مجال البحث العلمي، كما يُعظم العوائد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التراث الوطني، كل ذلك من أحل تحقيق رؤية المملكة المستقبلية القريبة في 2030.

ووضعت هيئة التراث رابط إلكتروني للراغبين في الحصول على ترخيص المسح الأثري والتنقيب عن الآثار في المملكة العربية السعودية، حيث سيكون عليه زيارة موقع منصة “أبدع”، www.abdea.moc.gov.sa.

كما أنه سيتعين عليه تقديم الطلب مع إرفاق المستندات اللازمة، من أجل التحقق من هويته.