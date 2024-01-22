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السعودية تمنح تراخيص التنقيب عن الآثار لفئات محددة

أحمد علي

فجرت المملكة العربية السعودي خلال الساعات الماضية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قامت هيئة التراث وترخيص المسح الأثري بمنح تراخيص بالتنقيب عن الآثار.

تفاصيل منح السعودية فئات محددة حق التنقيب عن الآثار 

حددت الهيئة السعودية الفئات المستفادة من هذا القرار، حيث يمكن للجهات العلمية والأفراد المتخصصين والباحثين بالآثار داخل المملكة العربية السعودية بالحصول على التراخيص والتصاريح الثقافية اللازمة من قبل منصة “أبدع”، للتنقيب الأثري.

جاء هذا القرار لتمكين المتخصصين والباحثين من إجراء الدراسات البحثية الميدانية في المواقع الأثرية.

وأوضحت هيئة التراث السعودية أن ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار يعمل على مساعدة الأعمال العلمية، والتي ستنفذ من قبل المتخصصين في هذا المجال الأثري، وذلك لرفع جودة الأبحاث الأثرية الصادرة عن السعودية، وتحقيق سهولة ومرونة بالنسبة للإجراءات، من أجل تحقيق الالتزامات العلمية والقانونية.

وأكدت الهيئة السعودية عن أن هناك تسهيلات كثيرة ستقدمها للراغبين من الحصول على ترخيص التنقيب عن الآثار في المملكة، كما تشمل هذه التسهيلات الدعم الفني والإداري، حيث تعد خطوة هامة تعمل على الارتقاء في إدارة وتطوير قطاع الآثار في المملكة.

وشددت هيئة التراث عن أن الدعم المستمر من القيادات السعودية، يعمل على دفعنا نحو السعى المتواصل والمتقدم في مجال البحث العلمي، كما يُعظم العوائد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التراث الوطني، كل ذلك من أحل تحقيق رؤية المملكة المستقبلية القريبة في 2030.

ووضعت هيئة التراث رابط إلكتروني للراغبين في الحصول على ترخيص المسح الأثري والتنقيب عن الآثار في المملكة العربية السعودية، حيث سيكون عليه زيارة موقع منصة “أبدع”، www.abdea.moc.gov.sa.

كما أنه سيتعين عليه تقديم الطلب مع إرفاق المستندات اللازمة، من أجل التحقق من هويته.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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