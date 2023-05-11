السعودية تمدد مدد الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين وتطلق خدمة خاصة بهم عبر أبشر

شرعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية في الإجراءات الخاصة بتمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين الذين تصعب رحلة عودتهم إلى وطنهم في ظل الظروف التي يعيشها السودان حاليا، وأطلقت المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية جديدة تدعى «استضافة المعتمرين السودانيين» على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، «أبشر أفراد»، وذلك من أجل من يرغب من المواطنين السعوديين استضافتهم.

وأوضحت «الجوازات السعودية» عبر الحساب الخاص بها على موقع التواصل “تويتر”، الخطوات والشروط التي يجب اتباعها لتنفيذ خدمة طلب استضافة المعتمرين السودانيين عبر «أبشر»، ويرصدها نجوم مصرية فيما يلي.

أولاً: خطوات تنفيذ الخدمة

الدخول عبر منصة «أبشر أفراد».

الانتقال إلى “خدماتي”.

النقر على الجوازات.

اضغط على “تواصل”.

حدد القسم “تأشيرات الزيارة”.

حدد الخدمة “طلب استضافة المعتمرين السودانيين”.

ثانياً: شروط الخدمة

تقديم الطلب يكون من حساب المستضيف.

أثناء وصف الطلب، يتم كتابته بشكل واضح، مع كتابة (اسم الوافد ورقم الحدود- إرفاق صورة من جواز سفر الوافد- إرفاق صورة من تأشيرة الوافد).

خطوات وشروط تنفيذ خدمة طلب استضافة المعتمرين السودانين عبر منصة #أبشر.#الجوازات_السعودية pic.twitter.com/SZE48poGKJ — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) May 11, 2023

وفي تغريدة أخرى، أوضحت مديرية الجوازات بالمملكة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المملكة الإنسانية تجاه الشعب السوداني الشقيق، كما تتيح تلك الاستضافة للمعتمرين من قبل ذويهم أو معارفهم من المقيمين في المملكة أو المواطنين، تحويل تأشيرة العمرة غلى تأشيرة زيارة عائلية أو شخصية، وذلك وفقاً للشروط التي تم إعلانها في منصة أبشر.