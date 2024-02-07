السعودية تكشف حقيقة الأكاذيب الأمريكية بشأن موقفها من القضية الفلسطينية

سادت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، بعد إجتماع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من أجل بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والوصول لحلول بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

منذ اكثر من 50 سنه

المملكة لم تتخلى عن موقفها اتجاه القضية الفلسطينية

والحمد لله القوة السياسية والبقاء على الموقف هو نهاية حديث الطويل اتجاه الكلام عن التطبيق #دوله_فلسطينيه_اولويه_السعوديه ان لم تكن هناك دولة فلسطين لن يكون هناك علاقة دبلوماسيه مع اسرائيل pic.twitter.com/OpBSL34XYe — Ｓａｅｅｄ Ａｌ－Ｈａｒｂｉ (@Saeed20Alharbi) February 7, 2024

السعودية تكشف أكاذيب أمريكا

وتداولت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية أكاذيب بشأن ترك المملكة العربية السعودية قضية العرب والفلسطينين بشأن موافقتها على عدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

#دوله_فلسطينيه_اولويه_السعوديه

لطالما كان موقفنا ثابت مع القضيه وندعمها

المملكة لن تتخلى عن فلسطين الله يعزهم🇸🇦 — reva (@revan145) February 7, 2024

وأكدت الخارجية السعودية في بيان رسمي نُشر خلال الساعات القليلة الماضية عن وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعه بإقامة دولة فلسطين وفقًا للحدود التي جاءت في اتفاقية 1967، بجانب حقه في العيش الكريم وتوفير سبل الراحة والأمان والاستقرار.

#نشرة_الرابعة | سفير #السعودية لدى الأردن وفلسطين نايف السديري: هناك خطوات أميركية في الطريق الصحيح للاعتراف بالدولة الفلسطينية @naif63_2 pic.twitter.com/swCOTY0MGV — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 4, 2024

وشددت الخارجية السعودية في بيانها عن أنها ترفض السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تمرير أكاذيب لوسائل إعلامها بغرض ضرب علاقات الدولتين الشقيقتين ببعضهما، حيث تؤكد على موقفها الثابت من الوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين تجاه العدو الصهيوني الغاشم.

ودعت المملكة العربية السعودية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتسريع الإجراءات للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الهدف تحرير القدس وفلسطين

وقد قرر الشعب اليمني والجيش الجهاد حتى النصر والتحرير

وتحرير باقي اليمن قريب وعلى المرتزقه الاستسلام لن تحميكم السعودية ولا امريكا

والحرب القادمة اشد واقوى من مامضى#حماس #غزة_تنتصر #السيد_حسين_بدرالدين_الحوثي #شهيد_القرآن #اليمن_قول_وفعل pic.twitter.com/cDjiqgzja4 — وَعْدَ اللَّهِ (@jabir1034111) February 7, 2024

وأشارت إلى أن موقفها من القضية الفلسطينية يوازي في أهميته وتاريخيته دعمها للحق العربي والمجهود الحربي في مشاركة الجيش السعودي خلال حرب 1948، وصد العدوان الثلاثي على مصر وقطع التفط عن الغرب لعدة سنوات.