أخبار السعودية

السعودية تكشف حقيقة الأكاذيب الأمريكية بشأن موقفها من القضية الفلسطينية

أحمد علي

سادت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، بعد إجتماع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من أجل بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والوصول لحلول بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

السعودية تكشف أكاذيب أمريكا

وتداولت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية أكاذيب بشأن ترك المملكة العربية السعودية قضية العرب والفلسطينين بشأن موافقتها على عدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان رسمي نُشر خلال الساعات القليلة الماضية عن وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعه بإقامة دولة فلسطين وفقًا للحدود التي جاءت في اتفاقية 1967، بجانب حقه في العيش الكريم وتوفير سبل الراحة والأمان والاستقرار.

وشددت الخارجية السعودية في بيانها عن أنها ترفض السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تمرير أكاذيب لوسائل إعلامها بغرض ضرب علاقات الدولتين الشقيقتين ببعضهما، حيث تؤكد على موقفها الثابت من الوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين تجاه العدو الصهيوني الغاشم.

ودعت المملكة العربية السعودية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتسريع الإجراءات للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن موقفها من القضية الفلسطينية يوازي في أهميته وتاريخيته دعمها للحق العربي والمجهود الحربي في مشاركة الجيش السعودي خلال حرب 1948، وصد العدوان الثلاثي على مصر وقطع التفط عن الغرب لعدة سنوات.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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