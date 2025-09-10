السعودية تفوز بجائزة هامة في إكسبو 2025 .. تفاصيل

فاز جناح المملكة المشارك في إكسبو (2025) أوساكا بجائزة إكسبو للابتكار في فئة الابتكار التكنولوجي من المكتب الدولي للمعارض (BIE)، ومعهد بحوث التقدم الصناعي والاجتماعي العالمي (GISPRI)، وذلك عن مشروع الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد، الذي عُرض داخل قاعة “البحار المستدامة” بالجناح السعودي.

تعليق سفير خادم الحرمين

وفي هذا السياق علق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان المفوض العام لجناح المملكة في إكسبو (2025) أوساكا الدكتور غازي بن فيصل بن زقر قائلًا: “إن الجائزة تُعدُّ تأكيدًا على مسؤوليتنا في توظيف ابتكارات المملكة، وخبراتها لبناء مستقبلٍ أكثر استدامةً للأجيال القادمة، موضحًا أن التعاون والشراكات شكّلت منذ البداية محورًا لمسيرة جناح المملكة، وأسهم في صياغة الإنجازات والتقدم.

جاء فوز جناح المملكة بجائزة الابتكار التكنولوجي الافتتاحية في إكسبو (2025) أوساكا، بعد أن دخلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” في شراكةٍ مع الشركة السعودية الناشئة “إنكسباير” (Inkspire)، لإعادة تأهيل النظم البيئية للشعاب المرجانية، باستخدام مواد متقدمة مطبوعة بتقنيةٍ ثلاثية الأبعاد، وأحبارٍ متوافقة حيويًا.

مشروع الشعاب المرجانية

وأظهر مشروع الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد نجاحًا ملموسًا في تعزيز نمو الشعاب المرجانية، على المدى الطويل، مجسدًا كيف يمكن للتقنيات المتقدمة والمستدامة عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد، أن تسهم في مواجهة فقدان التنوع البيولوجي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيير المناخي.

وتعكف إدارة الجناح السعودي مع تبقّي أقل من 40 يومًا على خِتام معرض إكسبو (2025) أوساكا على إستقبال الزوّار لمشاهدة معرض الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد ضمن إحدى القاعات والمعارض التفاعلية، إضافة إلى التعرّف على التأثير العالمي للمملكة عن قرب، عبر قاعات الجناح التي تمتد من المدن المتطورة، إلى البحار المستدامة والإمكانات البشرية غير المحدودة، وقمة الابتكار، فضلًا عن الاستمتاع بالفعاليات الثقافية الأصيلة، وكرم الضيافة الذي يقدمه الجناح.