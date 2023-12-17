السعودية تفتتح أول منطقة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية في القدية

في خطوة تاريخية، أعلنت السعودية عن إطلاق أول منطقة عالمية مخصصة للألعاب والرياضات الإلكترونية في مدينة القدية، التي تقع على بعد 40 كيلومترًا من العاصمة الرياض، وتهدف هذه المنطقة إلى جعل السعودية وجهة عالمية لمحبي ومحترفي هذا القطاع الناشئ والمتنامي.

ما هي منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في القدية؟

منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في القدية هي أول منطقة للألعاب والرياضات الإلكترونية المتعددة الاستخدامات في العالم، والتي تم إنشاؤها بهدف جذب اللاعبين من جميع أنحاء العالم، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية.

ما هي أهمية هذه المنطقة؟

هذه المنطقة تأتي في إطار دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الذي يعتبر من أهم محاور رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات الإبداعية والترفيهية، كما تسهم هذه المنطقة في تحقيق الإستراتيجية الوطنية، الهادفة إلى جعل السعودية مركزًا عالميًا للألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030، وتؤدي دورًا رئيسيًا في جذب ما يصل إلى 10 ملايين زيارة سنويًا.

ما هي المرافق والخدمات التي تقدمها هذه المنطقة؟

تمتد المنطقة على مساحة أكثر من 500 ألف متر مربع، وتضم مرافق وخدمات متنوعة تلبي احتياجات وتطلعات مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية، من بينها:

100 ألف متر مربع مخصصة لبيع الألعاب وتناول الأطعمة والترفيه، تشمل محلات ومطاعم ومقاهي ومسارح ومعارض ومتاحف ومراكز تعليمية وتدريبية.

وحدات سكنية نوعية وغرف فندقية بطراز يتلاءم مع هويتها، توفر البيئة الملائمة للعيش والعمل واللعب، وتضمن راحة وأمان الزوار والمقيمين.

4 ساحات (أرينا) مصممة وفق أعلى المعايير لاستضافة أبرز الأحداث العالمية في القطاع على مدار العام، بسعة استيعاب جماهيري تبلغ 73 ألف مقعد، وتحوي إحداها ملعبًا بسعة قدرها 5300 مقعد، مما يجعله واحدًا من أكبر ثلاثة ملاعب للرياضات الإلكترونية عالميًا، ويتميز بوجود أكبر شاشة LED داخلية بين جميع مناطق تلك الرياضات حول العالم.

25 نادي للرياضات الإلكترونية من أنحاء العالم، يستضيفها المنطقة للعيش والتدريب والتنافس، ويتمتعون بمرافق وخدمات عالية الجودة ومخصصة لهم.

30 مقرًا إقليميًا لشركات التطوير الرائدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، تستقطبها المنطقة لتقديم أحدث وأفضل الإنتاجات والخدمات للسوق المحلي والإقليمي والعالمي.

ما هي تجربة الزائر في هذه المنطقة؟

الزائر في هذه المنطقة سيستمتع بتجربة لا مثيل لها في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتي تجمع بين الترفيه والتعلم والتنافس والابتكار، سيتمكن الزائر من:

مشاهدة أو المشاركة في أكبر وأهم البطولات والفعاليات العالمية في القطاع، والتي تضم أفضل اللاعبين والفرق والمنظمات من جميع أنحاء العالم.

تجربة أحدث وأفضل الألعاب والخدمات التي تقدمها شركات التطوير الرائدة في القطاع، والتي تستخدم أحدث التقنيات والمنصات والأجهزة.

التعلم والتطوير من خلال المراكز التعليمية والتدريبية التي تقدم برامج ودورات وورش عمل في مجالات الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى الفرص الوظيفية والاستثمارية في القطاع.

الاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والترفيه في المحلات والمطاعم والمقاهي والمسارح التي تقدم منتجات وأطعمة وعروض متنوعة ومتخصصة في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية.

الاستفادة من المعارض والمتاحف والفنون والثقافة التي تعرض تاريخ وتطور وإبداعات قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتحتفي بأبرز الشخصيات والأحداث والإنجازات في هذا المجال.

ما هي علاقة هذه المنطقة بمشروع القدية؟

هذه المنطقة جزءًا من مشروع القدية، الذي يعد أكبر مشروع ترفيهي ورياضي وثقافي في المملكة، والذي يضم أكثر من 300 منشأة ومرفقًا، تشمل حديقة سيكس فلاجز القدية، وملعب القدية للغولف، ومنتجع القدية للتزلج، ومدينة القدية الرياضية، ومركز القدية للفنون والثقافة، وغيرها من الوجهات الترفيهية والتعليمية والتجارية والسكنية، ويهدف مشروع القدية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات الإبداعية والترفيهية، وتوفير فرص عمل واستثمار وتنمية للشباب السعودي، وتحسين جودة الحياة والسعادة للمواطنين والمقيمين والزوار.