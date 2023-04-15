أخبار السعودية

السعودية.. تغريم مذيع ومشهور بمنصة “سناب شات” بمبلغ قدره 710 آلاف ريال

أوس

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، تفاصيل بعض المخالفات الإعلامية، التي أعلنت عنها مؤخرًا، وتنوعت بين تأجيج التعصب الرياضي واستخدام لغة مبتذلة، واستدعت الهيئة أحد صنّاع المحتوى على منصة “تيك توك” لاستخدامه لغة مبتذلة في تواصله مع الجمهور، وتجاوزاً للذوق العام، واتخذت اللازم بحقه نظاماً.

وشملت الاستدعاءات أحد صانعي المحتوى على منصة “سناب شات” بعد نشره محتوى مخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي والذوق العام، في مخالفة صريحة للأنظمة الإعلامية.

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كما استدعت الهيئة 4 من صنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي نشروا محتوى مخالفاً عبر تويتر يأجج التعصب الرياضي، ويشكك في نزاهة الجهات القائمة على الدوري السعودي، كما ورصدت الهيئة مخالفة تأجيج للتعصب الرياضي ضد مذيع برنامج تلفزيوني صدر بحقه غرامة بمبلغ 50 ألف ريال.

إضافة إلى مخالفات ممارسة العمل الإعلاني للأفراد بدون ترخيص “موثوق”، حيث رُصدت 22 مخالفة على أحد صانعي المحتوى على منصة “سناب شات”، ولتكرار المخالفة قد بلغ مجموع الغرامات 660 ألف ريال.

وتؤكد الهيئة على رصدها الدائم للمخالفات الإعلامية، وتحث الجميع على الالتزام بلوائحها تجنبًا للوقوع في المخالفات.

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أوس

الشغف هي الطاقة التي لا تفنى لدى الانسان، وأنا شغفي الكتابة، أنا عبدالرحمن الحجة طالب سنة رابعة في كلية الهندسة المدنية جامعة البعث، حائز على عدّة شهادات في التنمية البشرية ودراسة السلوك الإنساني، أعمل في مجال التجارة الإلكترونية ومهتم بكل طرق تحقيق الإستقلال المالي إنطلاقا من العمل عبر الإنترنت.

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