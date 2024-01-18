السعودية تعين أيقونة التنس رافاييل نادال سفيرا للاتحاد السعودي

قام الاتحاد السعودي للتنس بتعين نجم التنس رافائيل نادال الحائز على 22 “لقباً كبيراً” سفيراً للاتحاد.

وأشار الاتحاد السعودي إن هذا الدور يقتضي أن يقضي المصنف الأول على العالم في رياضة التنس سابقا بعض الوقت كل عام في المملكة العربية السعودية للمساعدة في تدريب الناشئين من الأطفال وزيادة الاهتمام برياضة التنس، مع وجود خطط أيضا في طور الإعداد لإنشاء أكاديمية تدريبية وفق رؤية المملكة للنهوض بكافة الأنشطة الرياضية.

فيما ‬قال النجم نادال ” إن هناك إمكانات حقيقية لتطوير التنس في المملكة العربية السعودية بعد تعيينه سفيرا للاتحاد السعودي للتنس، وأضاف نادال، الذي انسحب من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب إصابة عضلية، في بيان “في كل مكان تراه في السعودية يمكنك أن ترى النمو والتقدم وأنا متحمس لأن أكون جزءا من ذلك”.