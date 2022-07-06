السعودية تعيد فتح حسابات جديدة ببرنامج حساب المواطن كيفية التسجيل والشروط

أعلن برنامج حساب المواطن أنه تم البدء في تطبيق التعديلات الجديدة على البرنامج والتي تشمل إعادة فتح حسابات جديدة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، من أجل رفع المستوي المعيشي للأفراد، وسد احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية، بالإضافة إلى ضخ مبالغ إضافية للدعم بلغت 8 مليار ريال سعودي، وسوف نوضح لكم كيفية وخطوات فتح حساب جديد ببرنامج حساب المواطن، وشروط وضوابط التسجيل.

فتح حساب جديد بحساب المواطن

بحسب ما نشرته صحيفة واس الملكية، انه وفق توجيهات القيادة الرشيدة خادم الحرمين الشريفين تم إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، بجانب تخصيص مبلغ (8 مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من البرنامج حتي نهاية العام المالي الحالي، وسيتم إضافته بداية من صرف الدفعة 56 لشهر يوليو، ويمكنك فتح الحساب برقم الهوية الوطنية ومجموعة من الخطوات السهلة كالتالي:

خطوات التسجيل الجديد ببرنامج حساب المواطن

أولا يجب عليك إنشاء بريد إلكتروني على بوابة حساب المواطن ca.gov.sa

ادخل رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.

ستصلك رسالة على الجوال بها كلمة المرور المؤقتة لإتمام عملية التسجيل.

بعد الدخول بالبريد وكلمة المرور المؤقتة يتعين تغير كلمة المرور.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة والتي تشمل على بيانات السكن وبياناتك الخاصة وغيرها.

قم برفع المستندات المطلوبة إلى البوابة إن وجدت.

تأكد من صحة كافة البيانات المدخلة.

الإقرار بصحة البيانات.

انقر على تسجيل.

شروط التسجيل في حساب المواطن