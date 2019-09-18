السعودية تعلن عن قرار مصيري جراء الهجوم على أرامكو

قال مصدر مسئول بوزارة الدفاع السعودية منذ قليل بشأن عمليات الهجوم على منشآت النفط في المملكة: «إن الرياض قررت فعليا أن تنضم للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية».







واس: قرار مصيري من السعودية

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس» أن المملكة العربية السعودية قررت أن تنضم لتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية”، حسبما قال المسئول بوزارة الدفاع السعودية.







السعودية تكشف الأدلة على تورط إيران

وأعلنت المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الدفاع أن هناك ثمة مؤتمر صحفي لكشف تورط إيران في الهجوم على المنشآت النفطية أرامكو، ويتحدث فيها المتحدث الرسمي ويكشف المزيد من التفاصيل.

الهدف من التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحات

أما عن هدف المملكة من الانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحات هو حماية السفن التجارية وغيرها من عمليات تأمين للإبحار وحرية الملاحة البحرية؛ وأن يكون هناك حماية حقيقة لمصالح الدول المشاركة في التحالف.







جماعة أنصار الله

ومن جانبها تبنت جماعة أنصار الله عمليات الهجوم على المنشآت النفطية أرامكو في المملكة واستهداف المنشأتين وهما تابعتين للشركة في “بقيق” و”هجرة خريص”، في المنطقة الشرقية للسعودية.

خسائر السعودية

وقالت «واس» نقلا عن بيان المملكة: إن اعتداء السبت الماضي غير مسبوق وأدى إلى خسائر وتسبب في إيقاف ما يقرب من 50% من إنتاج شركة أرامكو، وتابعت المملكة بأن الهجوم هدفه عمليات إمداد الطاقة العاملية، وهي عملية عدوانية مماثلة لما تعرضت له محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية وكانت بأسلحة إيرانية”.