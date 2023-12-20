السعودية تعلن عن التحول الرقمي الكامل في قطاع التأشيرات بحلول عام 2024 عبر منصة موحدة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق منصة “تأشيرة السعودية” في بداية العام الجديد 2024، وذلك في إطار جهودها لاستكمال التحول الرقمي لجميع القطاعات داخل المملكة، وتهدف هذه المنصة الموحدة إلى تسهيل عمليات التقديم للتأشيرات، مع التركيز على جذب المزيد من الزوار في السنوات القادمة سعيًا من الحكومة السعودية لتوفير الوقت والجهد المبذول في زيارات الأجهزة الحكومية لاستكمال الإجراءات.

أهداف منصة تأشيرات السعودية

الخارجية السعودية تعلن الإطلاق

التجريبي لمنصة تأشيرة #السعودية

والذي تختص باستخراج جميع أنواع التأشيرات للدخول إلى المملكة 🇸🇦 رابط الموقع الجديد هو https://t.co/1uhwSoCpxC pic.twitter.com/Sf8EPPf2yC — رابطة المغتربين المصريين©️ (@stranded_Egypt) December 20, 2023

أهداف منصة تأشيرات السعودية

ومع إطلاق المنصة الموحدة للتأشيرات لإكمال الخدمات في المملكة بشكل إلكتروني بالكامل فقد حددت مجموعة من الأهداف والتي تتمثل في التالي

تم تطوير منصة “تأشيرة السعودية” لتحقيق تجربة متكاملة وسلسة للمستفيدين.

تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية من خلال الاستفادة من القدرات الرقمية.

التحول الرقمي كوسيلة لتسهيل عملية تقديم الخدمات للمستفيدين.

تطوير منظومة العمل الرقمي لتقديم تجربة سريعة للمستفيدين.

تمكين أكثر من 50 جهة حكومية وقطاع خاص من خلال التأشيرة الحكومية.

إجراءات إصدار التأشيرات لتحسين تجربة الزائر.

توفير محرك بحث ذكي للزائر لمعرفة التأشيرات المتاحة.

إنشاء ملف شخصي محدث للزائر لتسهيل إصدار التأشيرات وإعادة التقديم.

توفير آليات متقدمة لحصول الزوار على التأشيرات لحضور الفعاليات.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة البيانات.

هذا وقد أكد الأستاذ عبد الهادي المنصوري، مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية في المملكة، خلال إلقائه كلمته حول الحكومة الرقمية، أن المنصة الجديدة “تأشيرة السعودية” ستحقق العديد من الإنجازات الهامة داخل الدولة، كما إنها منصة وطنية رقمية تمكن الجهات الحكومية من المشاركة في تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط التنفيذية لرؤية المملكة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم بربط أكثر من ثلاثين وزارة وهيئة في القطاع الخاص، بهدف تسهيل وتيسير إجراءات التأشيرات، بما في ذلك تأشيرة الحج والعمر، وأيضًا تأشيرات العمل، ويمكنك الدخول مباشرة إلكترونيًا من خلال البحث عنها في محركات البحث أو الضغط من خلالنا على منصة التأشيرات.

وأكمل سيادته الحديث بتوضيح الفوائد الواقعية للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن في السابق كان الوقت اللازم لاستخراج التأشيرة يبلغ 45 يومًا، ولكن بفضل التحول الرقمي أصبحت تصدر الآن في غضون 60 ثانية فقط.