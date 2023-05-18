أخبار السعودية

السعودية تعلن عن إصدار جوازات سفر باكستانية للجالية البرماوية

أميرة ريان

تم توقيع اتفاقية بين السعودية وباكستان تسمح بإصدار جوازات سفر باكستانية للجالية البرماوية الموجودة في السعودية، كذلك تم إنشاء لجنة ثنائية تتكون من ممثلي المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية السعودية، والتي سوف تعمل على إصدار وثائق السفر للبرماويين.

أعلنت السعودية عن إصدار جوازات سفر باكستانية للجالية البرماوية

كذلك تضمن الإجتماع توقيع اتفاقية “الطريق إلى مكة” والتي تهدف إلى تسهيل جميع إجراءات الهجرة الخاصة بالحجاج والمعتمرين، كما نصت الاتفاقية على تقديم جميع الخدمات اللازمة لهجرة المعتمرين الباكستانيين ذلك في كلًا من السعودية وباكستان، كما أنهم لن يخضعوا للإجراءات داخل المطارات السعودية.

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الجدير بالذكر أن عدد مستفيدين المرحلة الأولى من اتفاقية “الطريق إلى مكة” يقارب 26 ألف معتمر داخل مطار إسلام آباد، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الخدمات سوف تصل في وقت لاحق إلى مطار كراتشي الدولي ومطار لاهور الدولي.

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أميرة ريان

أنا أميرة، كاتبة شغوفة ظهر حب الكتابة لدي منذ الصغر وظهرت موهبة الكتابة لدي في الكبر، أحب الكتابة وأحب توضيح المعلومات وهدفي جعل قراءة المقالات أكثر متعة، أتمنى ان تنال مقالاتي إعجباكم وفي إنتظار تعليقاتكم.

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