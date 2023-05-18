السعودية تعلن عن إصدار جوازات سفر باكستانية للجالية البرماوية

تم توقيع اتفاقية بين السعودية وباكستان تسمح بإصدار جوازات سفر باكستانية للجالية البرماوية الموجودة في السعودية، كذلك تم إنشاء لجنة ثنائية تتكون من ممثلي المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية السعودية، والتي سوف تعمل على إصدار وثائق السفر للبرماويين.

كذلك تضمن الإجتماع توقيع اتفاقية “الطريق إلى مكة” والتي تهدف إلى تسهيل جميع إجراءات الهجرة الخاصة بالحجاج والمعتمرين، كما نصت الاتفاقية على تقديم جميع الخدمات اللازمة لهجرة المعتمرين الباكستانيين ذلك في كلًا من السعودية وباكستان، كما أنهم لن يخضعوا للإجراءات داخل المطارات السعودية.

الجدير بالذكر أن عدد مستفيدين المرحلة الأولى من اتفاقية “الطريق إلى مكة” يقارب 26 ألف معتمر داخل مطار إسلام آباد، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الخدمات سوف تصل في وقت لاحق إلى مطار كراتشي الدولي ومطار لاهور الدولي.