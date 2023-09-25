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السعودية تعلن عن أسعار النفط الخام لشهر أكتوبر 2023.. أعلى من الشهر الماضي

سيف بدران
  • خام برنت: 90.28 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.58% عن إغلاق أمس.
  • خام غرب تكساس الوسيط: 88.62 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.65% عن إغلاق أمس.

  • - صورة 1 - السعودية تعلن عن أسعار النفط الخام لشهر أكتوبر 2023.. أعلى من الشهر الماضي
    سعر النفط اليوم – المصدر : وسائل التواصل الاجتماعي

أما بالنسبة لأسعار النفط في السوق المحلي السعودي، فقد أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2023، عن أسعار بيع النفط الخام لشهر أكتوبر 2023 للعملاء في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، والتي جاءت كالتالي:

- صورة 2 - السعودية تعلن عن أسعار النفط الخام لشهر أكتوبر 2023.. أعلى من الشهر الماضي

  • خام القياس العربي: 95.20 دولارًا للبرميل، للعملاء في آسيا.
  • خام القياس العربي: 93.90 دولارًا للبرميل، للعملاء في أوروبا.
  • خام القياس العربي: 96.30 دولارًا للبرميل، للعملاء في الشرق الأوسط.

وتعتبر هذه الأسعار أعلى من أسعار شهر سبتمبر 2023، حيث بلغ سعر خام القياس العربي 94.20 دولارًا للبرميل للعملاء في آسيا، و92.90 دولارًا للبرميل للعملاء في أوروبا، و95.20 دولارًا للبرميل للعملاء في الشرق الأوسط.

ويرجع ارتفاع أسعار النفط اليوم إلى عدة عوامل، منها:

  • توقعات بشح الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظرا مؤقتا على صادرات الوقود.
  • ارتفاع الطلب على النفط في ظل تعافي الاقتصاد العالمي.
  • استمرار التوترات الجيوسياسية في أوروبا.
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سيف بدران
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