السعودية تعلن عن أسعار النفط الخام لشهر أكتوبر 2023.. أعلى من الشهر الماضي

خام برنت: 90.28 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.58% عن إغلاق أمس.

خام غرب تكساس الوسيط: 88.62 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.65% عن إغلاق أمس.



أما بالنسبة لأسعار النفط في السوق المحلي السعودي، فقد أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2023، عن أسعار بيع النفط الخام لشهر أكتوبر 2023 للعملاء في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، والتي جاءت كالتالي:

خام القياس العربي: 95.20 دولارًا للبرميل، للعملاء في آسيا.

خام القياس العربي: 93.90 دولارًا للبرميل، للعملاء في أوروبا.

خام القياس العربي: 96.30 دولارًا للبرميل، للعملاء في الشرق الأوسط.

وتعتبر هذه الأسعار أعلى من أسعار شهر سبتمبر 2023، حيث بلغ سعر خام القياس العربي 94.20 دولارًا للبرميل للعملاء في آسيا، و92.90 دولارًا للبرميل للعملاء في أوروبا، و95.20 دولارًا للبرميل للعملاء في الشرق الأوسط.

ويرجع ارتفاع أسعار النفط اليوم إلى عدة عوامل، منها: