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السعودية تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدا الخميس في عدة مناطق

محمود الشريف

أعلنت وكالة تعليق الدراسة بالمملكة العربية السعودية تعليق الدراسة غداً الخميس الموافق الثاني والعشرون من ديسمبر الجاري، وذلك مراعاة لحالة الطقس السيئ الذي تعيشه بعض المناطق بالمملكة خلال الثلاث أيام المقبلة، من تقلبات جوية وسقوط للأمطار ورياح شديدة.

السعودية تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدا الخميس في عدة مناطق

هذا وقد نوهت الوكالة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أنه تم استبدال الدراسة الحضورية غداً بالدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي، وذلك في المناطق التالية (مكة المكرمة، وجدة، الجموم، بحرة، والكامل، والطائف، ورابغ، وخليص، والليث، وجامعة أم القرى بكل فروعها، وجامعة جدة أيضا بكل فروعها، وجامعة الطائف على لأن نكون الدراسة عبر منظومة البلاك بورد، وجامعة الملك عبدالعزيز.

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هذا ويذكر أن مديرية الدفاع المدني والمركز الوطني للأرصاد، كانا قد حذر من موجة التقلبات الجوية التي سوف تحدث على مدار الثلاث أيام القادمة وذلك في بيان رسمي نشرته على الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت، وحرصا على سلامة الطلاب والعاملين بالهيئات التعليمية ومنسوبي مكاتب التعليم تقرر أن تكون الدراسة غدا عن بعد في المناطق التي تشهد سوء الأحوال الجوية.

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محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.

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