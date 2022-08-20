السعودية تعتمد نظام جديد لحجاج الداخل «اقتصادي2» وإلغاء القرعة الإلكترونية والتسجيل غرة صفر 1444

أعلنت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة عن نظام جديد لتسكيل واستقبال حجاج الدخل خلال حج العام الجاري 1444 هجريًا، من أجل إعطاء الفرصة لأكبر قدر من المواطنين والمقيمن من أداء المناسك، لافتة إلى أن التسجيل يبدأ رسميًا من غرة صفر على خلاف النظام القديم، وذلك بعد مناقشة آلية تسجيل حجاج الداخل ضمن الاستعدادات البكرة للوزارة لموسم الحج القادم.

وزارة الحج والعمرة

وأشارت الوزارة إلى أنه عقد اجتماع مع المجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل وممثلي منصة حلول الأعمال خلال الساعات الماضية، للوقوف على التفاصيل المنظمة للنظام الجديد، والذي أسفر عن إصدار عدد من الإجراءات الجديدة المنطمة لحج هذا العام، من أبرزها اعتماد شريحة جديدة رابعة بمسمى اقتصادي2 تشمل السكن في عمائر خارج مشعر منى.

إلغاء القرعة الإلكترونية

كما سيتضمن القرار أيضًا، إلغاء القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج، بحيث يمكن للحاج التسجيل في المنشأة مباشرة، بالإضافة إلى السماح للحجاج الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا من الأولوية في أداء المناسك بحد أقصى 25% من إجمالي أعداد حجاج الداخل، أي نسبة الربع.

تسديد الرسوم على دفعات

مع العلم أنه سيتم تسديد الرسوم المقررة قبل تاريخ 1444/5/30 على دفعتين كالآتي: