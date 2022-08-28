السعودية تعتقل 15 ألف و50 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في تقريرها الأسبوعي أنها قبضت على 15050 شخصاً في أسبوع واحد، لانتهاكهم قواعد الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأعلنت الوزارة، اعتقال 9028 شخصاً لانتهاكهم قواعد الإقامة في الفترة من 18 إلى 24 أغسطس، بينما تم اعتقال 4092 شخصاً بسبب محاولات عبور الحدود، واعتقال 1930 شخصاً بسبب قضايا تتعلق بالعمل.

وأوضح التقرير أنه تم القبض على 364 شخصاً لمحاولتهم دخول المملكة بطريقة غير قانونية. والقبض على 48 آخرين وهم يحاولون العبور إلى البلدان المجاورة.

قالت وزارة الداخلية، في حالة تبين أي شخص يساعد في الدخول إلى المملكة بشكل غير القانوني، قد يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، وإذا غير قادر على دفع الغرامة يتم مصادرة ممتلكاته.