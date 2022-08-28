أخبار السعودية

السعودية تعتقل 15 ألف و50 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل

محمد عبد الحميد

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في تقريرها الأسبوعي أنها قبضت على 15050 شخصاً في أسبوع واحد، لانتهاكهم قواعد الإقامة والعمل وأمن الحدود.

السعودية تعتقل

وأعلنت الوزارة، اعتقال 9028 شخصاً لانتهاكهم قواعد الإقامة في الفترة من 18 إلى 24 أغسطس، بينما تم اعتقال 4092 شخصاً بسبب محاولات عبور الحدود، واعتقال 1930 شخصاً بسبب قضايا تتعلق بالعمل.

وأوضح التقرير أنه تم القبض على 364 شخصاً لمحاولتهم دخول المملكة بطريقة غير قانونية. والقبض على 48 آخرين وهم يحاولون العبور إلى البلدان المجاورة.

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قالت وزارة الداخلية، في حالة تبين أي شخص يساعد في الدخول إلى المملكة بشكل غير القانوني، قد يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، وإذا غير قادر على دفع الغرامة يتم مصادرة ممتلكاته.

محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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