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السعودية تطمئن شعبها بعد تفجيرات محطة زابوريجيا النووية

أحمد علي

طمأنت المملكة العربية السعودية شعبها بعد الانفجارات التي تعرضت لها محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالمملكة العربية السعودية أنه لم ترد بلاغات دولية من مركز العمليات بالطوارئ النووية عن وجود إشعاعات على خلفية التفجيرات التي تعرضت لها المحطة الأوكرانية، والتي تتولى الإشراف عليها روسيا.

بيان هيئة الرقابة النووية الإشعاعية السعودية

جاء بيان هيئة الرقابة النووية الإشعاعية بالمملكة العربية السعودية كالتالي: “خلال الساعات القليلة الماضية، لم ترصد الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي البيئي المصر والإنذار النبكر أي تغييرات في المعدلات الإشعاعية في المملكة”.

وتابع: “يكون هناك تنبؤ بالتداعيات من إطلاقات إشعاعية، حيث قد تنتج من طوارئ نووية بما فيها هذه المحطة للأيام القادمة، وذلك وفق نظم محاكاة متطورة تعتمد على توقعات الرصد الجوي الدقيقة”.

وسادت حالة من القلق لدي قطاع كبير من الشعب السعودي خلال الساعات القليلة، حيث ترددت أنباء عن وجود تسريبات نووية نتيجة ضرب المنطقة التي تتواجد بها المحطة النووية في أوكرانيا، مما يجعل هناك خطورة كبيرة في العيش على كوكب الأرض نتيجة الإشعاعات النووية، والتي تعد مميتة.

وتولي قيادات المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بهذا الشأن، خاصة وأن الجميع في بلاد الحرمين انتابهم قلق من هذا الأمر.

الجدير بالذكر أن محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا تعد من أخطر المحطات النووية حول العالم، مما يجعلها تتحكم في مصير البشر على كوكب الأرض.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.


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