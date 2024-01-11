السعودية تطلق 5 فئات جديدة من تأشيرات الإقامة المميزة لجذب الكفاءات والمستثمرين 2024

أعلنت السعودية اليوم الأربعاء 10 يناير عن إطلاق 5 فئات جديدة من تأشيرات الإقامة المميزة بهدف زيادة استقطاب الكفاءات الاستثنائية وأصحاب العقول الفريدة من التنفيذيين والمواهب والمستثمرون ورواد الأعمال ومُلاك العقارات وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 بأن تكون مركزا عالميا للاستثمارات والعقول من أجل ذلك تقوم بعمل استقطاب لتلك الفئات وتقديم الامتيازات لها وفي هذا المقال سنتعرف على تفاصيل المنتجات الخمسة الجديدة والشروط والمتطلبات.

المصدر موقع الاقامة المميزة على منصة اكس بتصرف الكاتب أيمن إسماعيل موقع نجوم مصرية

فئات الإقامة المميزة الجديدة

إقامة كفاءة استثنائية: وهي مصممة لتلك الفئات العلمية والصحية والباحثين الذين باستطاعتهم احداث نهضة في مجالاتهم. إقامة موهبة: وهذا المنتج من الإقامة المميز يستهدف الموهوبين من ذوي المهارات الإبداعية في الرياضة والثقافة والفن بما يعزز دعم المواهب والاستثمار فيها. إقامة مستثمر أعمال: وهذا المنتج يستهدف رجال الاعمال والمستثمرين في القطاعات المتنوعة والامكانيات التي توفرها البيئة الاقتصادية والتجارية الحرة في المملكة العربية السعودية. إقامة رائد أعمال: وهذا مصمم لأصحاب المشاريع المبتكرة والتي تتسم بسرعة النمو في المجالات العصرية. إقامة مالك عقار هذا المنج مصمم خصيصا لملاك العقارات الراغبين في الاستقرار في السعودية.

يسعدنا إطلاق 5 منتجات جديدة للإقامة المميزة بهدف تعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي يجذب أفضل العقول والاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال خلق الوظائف ونقل المعرفة. تقدم بطلبك الآن:https://t.co/SLS6Tm8K76#الإقامة_المميزة#LiveSaudi pic.twitter.com/0Cvy3PGJBn — الإقامة المميزة | Premium Residency (@prgovsa) January 10, 2024

متطلبات التقديم على الإقامة المميزة

يمكنك لأي شخص التقديم على الإقامة المميزة إذا كان من أصحاب العقول النيرة والكفاءات المتميزة بالتسجيل عبر موقع الإقامة المميزة وتوفير مجموعة من المتطلبات التالية:

جواز سفر ساري المفعول. اجتياز الفحص الطبي المطلوب للتأكد من السلامة الصحية. إقامة نظامية (للمقيمين في المملكة). دفع مقابل مالي قدره 4 آلاف ريال.

الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة: إضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامة المميزة. – pic.twitter.com/fxogfwwGvP — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 10, 2024

المميزات المقدمة للحاصلين على الإقامة المميزة

الإقامة مع الأسرة، ويشمل الوالدين والأزواج والأبناء أقل من 25 عاما.

تمتع الزوجة والأبناء الأقل من 21 عاما بحقوق ومزايا الإقامة المميزة في حالة وفاة حامل الإقامة المميزة.

الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية.

الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين.

مزاولة الأعمال التجارية وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.

الحق في تملك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية.

إمكانية استقدام العمالة المنزلية الأجنبية بكل سهولة.

الحق في الاستثمار في البورصة السعودية دون تعقيدات إدارية.

الحق في امتلاك السيارات وترخيصها دون قيود.

يحق له إصدار تأشيرات زيارة للأقارب من الدرجة الأولى.

استخدام المسارات المخصصة للمواطنين في المنافذ الحدودية السعودية، وغيرها من المميزات العديدة الأخرى.

وختاما: قدمنا في هذا المقال، السعودية تطلق 5 فئات جديدة من تأشيرات الإقامة المميزة لجذب الكفاءات والمستثمرين 2024 وأهم الشروط والمتطلبات والمميزات التي يحصل عليها صاحب الإقامة المميزة.