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السعودية تطلق 5 فئات جديدة من تأشيرات الإقامة المميزة لجذب الكفاءات والمستثمرين 2024

أيمن إسماعيل

أعلنت السعودية اليوم الأربعاء 10 يناير عن إطلاق 5 فئات جديدة من تأشيرات الإقامة المميزة بهدف زيادة استقطاب الكفاءات الاستثنائية وأصحاب العقول الفريدة من التنفيذيين والمواهب والمستثمرون ورواد الأعمال ومُلاك العقارات وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 بأن تكون مركزا عالميا للاستثمارات والعقول من أجل ذلك تقوم بعمل استقطاب لتلك الفئات وتقديم الامتيازات لها وفي هذا المقال سنتعرف على  تفاصيل المنتجات الخمسة الجديدة والشروط والمتطلبات.

المصدر موقع الاقامة المميزة على منصة اكس بتصرف الكاتب أيمن إسماعيل موقع نجوم مصرية

فئات الإقامة المميزة الجديدة

  1. إقامة كفاءة استثنائية: وهي مصممة لتلك الفئات العلمية والصحية والباحثين الذين باستطاعتهم احداث نهضة في مجالاتهم.
  2. إقامة موهبة: وهذا المنتج من الإقامة المميز يستهدف الموهوبين من ذوي المهارات الإبداعية في الرياضة والثقافة والفن بما يعزز دعم المواهب والاستثمار فيها.
  3. إقامة مستثمر أعمال: وهذا المنتج يستهدف رجال الاعمال والمستثمرين في القطاعات المتنوعة والامكانيات التي توفرها البيئة الاقتصادية والتجارية الحرة في المملكة العربية السعودية.
  4. إقامة رائد أعمال: وهذا مصمم لأصحاب المشاريع المبتكرة والتي تتسم بسرعة النمو في المجالات العصرية.
  5. إقامة مالك عقار هذا المنج مصمم خصيصا لملاك العقارات الراغبين في الاستقرار في السعودية.

متطلبات التقديم على الإقامة المميزة

يمكنك لأي شخص التقديم على الإقامة المميزة إذا كان من أصحاب العقول النيرة والكفاءات المتميزة بالتسجيل عبر موقع الإقامة المميزة وتوفير مجموعة من المتطلبات التالية:

  1. جواز سفر ساري المفعول.
  2. اجتياز الفحص الطبي المطلوب للتأكد من السلامة الصحية.
  3. إقامة نظامية (للمقيمين في المملكة).
  4. دفع مقابل مالي قدره 4 آلاف ريال.

المميزات المقدمة للحاصلين على الإقامة المميزة

  • الإقامة مع الأسرة، ويشمل الوالدين والأزواج والأبناء أقل من 25 عاما.
  • تمتع الزوجة والأبناء الأقل من 21 عاما بحقوق ومزايا الإقامة المميزة في حالة وفاة حامل الإقامة المميزة.
  • الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية.
  • الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين.
  • مزاولة الأعمال التجارية وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.
  • الحق في تملك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية.
  • إمكانية استقدام العمالة المنزلية الأجنبية بكل سهولة.
  • الحق في الاستثمار في البورصة السعودية دون تعقيدات إدارية.
  • الحق في امتلاك السيارات وترخيصها دون قيود.
  • يحق له إصدار تأشيرات زيارة للأقارب من الدرجة الأولى.
  • استخدام المسارات المخصصة للمواطنين في المنافذ الحدودية السعودية، وغيرها من المميزات العديدة الأخرى.

وختاما: قدمنا في هذا المقال، السعودية تطلق 5 فئات جديدة من تأشيرات الإقامة المميزة لجذب الكفاءات والمستثمرين 2024 وأهم الشروط والمتطلبات والمميزات التي يحصل عليها صاحب الإقامة المميزة.

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عن الكاتب:
أيمن إسماعيل

المهنة محاسب، بكالوريوس تجارة جامعة الاسكندرية، دبلوم الدراسات العليا جامعة طنطا، تمهيدي ماجستير جامعة كفر الشيخ، معهد قراءات دمنهور، دبلومة فن الاتصال وأساليب الذاكرة من المعهد الكندي.

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