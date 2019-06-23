السعودية : تطلق نضام اقامة يسمح للوافدين الاجانب بحرية الحركة و القدرة على امتلاك العقار

اعلنت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي في منصة التويتر ، عن اطلاق المملكة اليوم الأحد برنامج الاقامة المميزة الجديد ، المماثل لنظام البطاقات الخضراء المعمول به على مستوى مجموعة من بلدان العالم ، و الهدف من هذا الاجراء هو جلب الأثرياء و الوافدين المستثمرين من أصحاب المهارات المتميزة و العالية .

انطلق مركز الإقامة المميزة يتيح لمن يبحث عن الاستقرار والاستثمار في المملكة مشاركتنا الطموح 🇸🇦https://t.co/enCmOLvq2J — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

و يمكن النظام الجديد للوافدين نوعين من الإقامة الأولى الدائمة مقابل 800 ألف ريال سعودي (213321 دولارا) والثانية الإقامة لمدة عام قابل للتجديد مقابل 100 ألف ريال (26665 دولارا).

و قد كان مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية و الذي ترأسه ولي العهد السعودي محمد سلمان ( نائب رئيس المجلس ) وافق على الخطة الشهر الماضي وافتتح اليوم الأحد 23 يونيو 2019 الموقع الإلكتروني الذي يمكن من خلاله تقديم الطلبات .

و هاته الخدمة ستمكن الإقامة للوافدين الأجانب حرية الحركة والقدرة على امتلاك العقارات وإبرام المعاملات في المملكة.

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