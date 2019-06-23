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السعودية : تطلق نضام اقامة يسمح للوافدين الاجانب بحرية الحركة و القدرة على امتلاك العقار

كتب عبد المؤمن أيت بابافي آخر تحديث
السعودية : تطلق نضام اقامة يسمح للوافدين الاجانب بحرية الحركة و القدرة على امتلاك العقار

اعلنت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي في منصة التويتر ، عن اطلاق المملكة اليوم الأحد برنامج الاقامة المميزة الجديد ، المماثل لنظام البطاقات الخضراء المعمول به على مستوى مجموعة من بلدان العالم ، و الهدف من هذا الاجراء هو جلب الأثرياء و الوافدين المستثمرين من أصحاب المهارات المتميزة و العالية .

 

 

و يمكن النظام الجديد للوافدين نوعين من الإقامة الأولى الدائمة مقابل 800 ألف ريال سعودي (213321 دولارا) والثانية الإقامة لمدة عام قابل للتجديد مقابل 100 ألف ريال (26665 دولارا).

و قد كان مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية و الذي ترأسه ولي العهد السعودي محمد سلمان ( نائب رئيس المجلس ) وافق على الخطة الشهر الماضي وافتتح اليوم الأحد 23 يونيو 2019  الموقع الإلكتروني الذي يمكن من خلاله تقديم الطلبات .

و هاته الخدمة ستمكن  الإقامة للوافدين الأجانب حرية الحركة والقدرة على امتلاك العقارات وإبرام المعاملات في المملكة.

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عن الكاتب

عبد المؤمن أيت بابا

عبد المومن يوسف ، المدير التنفيذي في UEVENT . مدون مغربي عربي ، حاصل على دبلوم التسويق الالكتروني من اكاديمية ادراك بالامارات العربية المتحدة , حاصل على الاجازة في شعبة التدبير و الانتاج …… يدرس حاليا في المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ، ماستر ” الادارة و تقنيات الابداع

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