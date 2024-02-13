السعودية تطلق شركة “آلات” لتصنيع أكثر من 30 فئة لازدهار الاقتصاد تحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة

تهتم المملكة السعودية العربية بإنشاء المشروعات الهادفة التي طالما ساعدت على زيادة الدخل الوطني وازدهار الاقتصاد، ولذا فقد صرح الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بالعمل على إطلاق شركة “آلات” والتي تقوم على تصنيع أكثر من 30 فئة على رأسها الأجهزة الكهربائية وأشباه المواصلات إلى جانب المباني الذكية، ويجدر بالذكر أن تلك الشركة سوف تجعل من السعودية مركزا عالميا للصناعات القائمة على الالكترونيات.

شركة “آلات” تخدم الأسواق العالمية والمحلية معًا

تعتبر شركة “آلات” واحدة من الشركات التي تستهدف عدة تقنيات متقدمة وذلك للعمل على توفير أعمال إستراتيجية من ضمنها مختلف الوحدات الالكترونية الذكية، هذا إلى جانب أنها سوف توفر الكثير من فرص العمل التي تصل إلى حوالي 39 ألف فرصة عمل للمؤهلات المختلفة، سواء لأصحاب المؤهلات العليا مثل بكالوريوس التجارة، الهندسة، حاسبات ومعلومات، إلى جانب أيضا العمالة من أصحاب المؤهلات المتوسطة، وبالتالي فهي قيمة كبيرة للمملكة العربية السعودية.

ولي العهد السعودي يعزز قدرات القطاع التقني بالمملكة العربية السعودية

يرأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مجلس إدارة شركة “آلات” والتي سوف تعزز القطاع التقني بوجه عام في المملكة ككل، فهي شركة قادرة على تصنيع 30 فئة تتنوع ما بين أنظمة الاتصال، الأجهزة الالكترونية المتطورة والأدوات الصحية، أدوات الترفية الرقمية، أدوات البناء والتعدين وأيضا أجهزة الكمبيوتر هذا إلى جانب الأنظمة الروبوتية والتي تعتبر من أهم الفئات التي تستهدفها الشركة.

تعمل شركة “آلات” على تطوير الخبرات التي تخص قطاع الصناعة مما يعزز الكفاءات الموجودة بالمملكة إلى جانب التقدم بالجانب الابتكاري بشكل ملحوظ، ولذلك سوف تعمل الشركة أيضا على الوصول بإجمالي الإنتاج المحلي إلى ما يقرب من 35 مليار ريال سعودي وذلك من الجانب غير النفطي وهذا مع الوصول لعام 2030 كرؤية مستقبلية.

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أهم أهداف إنشاء شركة آلات

تتعدد الأهداف والأسباب التي يرجع إليها إنشاء شركة آلات حيث أن الأمير محمد بن سلمان اهتم بعمل شركة تواكب التطور العصري وتكون مصدر قوي للتقدم إذ يمكن من خلالها الوصول إلى نمو اقتصادي ملحوظ، إلى جانب أنها الأولى الرائدة في مجالات الصناعات الذكية والتي تعتمد بشكل كلي على الطاقة النظيفة، ولا شك أن ولي العهد السعودي يعمل دائما على توفير حياة كريمة والوصول إلى أفضل مستوى معيشي لذا فقد كثرت المشروعات مؤخرا بالمملكة العربية السعودية.

ويجدر بالذكر أن شركة “آلات” سوف تقوم على تحقيق أوجه استفادة متعددة للشركات الصناعية العالمية حيث يمكن من خلالها الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للسعودية والاقتصاد المتنامي مع ضمان تحقيق مستقبل أفضل للمواطنين بالمملكة والمقيمين بها أيضا، ويدعم المشروع صندوق الاستثمارات الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.