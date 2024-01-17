السعودية تطلق خمس مميزات جديدة للإقامة في المملكة 2024

أطلقت السعودية بعض المميزات الجديدة بهدف جذب المستثمرين وأصحاب المواهب المتميزة.

وقامت السعودية بضخ 5 منتجات للإقامة المميزة بهدف جذب أفضل العقول البشرية والمواهب المتميزة بهدف زيادة الاستثمارات في جميع المجالات، وتشمل إمكانية مزاولة الأعمال التجارية وتملّك العقارات والحصول على تصريح عمل لحاملها وكذلك أفراد عائلته.

نبذة عن المميزات الجديدة

صرح رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة ماجد بن عبد الله القصبي، أن المنتجات الخمسة الجديدة تشتمل على إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار.

وستوفر المنتجات الخمسة لحاملها الإقامة المميزة، وسيحصل على فرصة الاستقرار والعمل في السعودية، وتفتح الطريق لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد السعودي، ليكونوا شركاء في المساهمة في اهداف ورؤية المملكة 2030.

كما تتيح المنتجات الخمسة الجديدة التي جرى العمل عليها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لمركز الإقامة المميزة عددًا من المميزات للحاصلين عليها، من أهمها إمكانية مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية، وتملك العقارات والانتفاع بها، والحصول على تصريح عمل لحاملها وكذلك أفراد أسرته، إضافة إلى غير ذلك من المميزات التي يسعى مركز الإقامة المميزة إلى تقديمها بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية.

الفئات الخمسة

ويأتي إطلاق المنتجات الخمسة لتتناسب مع كل فئة كالتالي.

-كفاءة استثنائية

صممت هذه الاقامة لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.

-موهبة

تستهدف إقامة للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر للمجتمع السعودي.

-مستثمر أعمال

وتكون إقامة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال للاقتصاد السعودي.

-رائد أعمال

تُمنح إقامة “رائد أعمال” لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في السعودية، ليكونوا مشاركين في رؤية التحول الاقتصادي الطموحة.

-مالك عقار

تعتبر إقامة “مالك عقار” لمالكي العقارات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة، والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، حيث تُعد المملكة من الأسواق العقارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة.

اقتصاد السعودية

توقعت وزارة المالية السعودية أن تبلغ الاحتياجات التمويلية لعام 2024 نحو 86 مليار ريال ما يوازي (22.9 مليار دولار) وتشمل سداد مستحقات أصل الدين العام، وتقوم بتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للمملكة.

وتنوي السعودية التي تعد من أكبر مصدري النفط في العالم، لكنها تُطبّق خفضًا طوعيًا للإنتاج حتى نهاية العام المقبل، نظرا للتوسع في الإنفاق والأنشطة غير النفطية لتنويع الموارد الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الشركات العالمية لفتح مقار إقليمية في العاصمة الرياض.