السعودية تطلق برنامج الولاء الوظيفي لدعم الموظفين.. حوافز وعروض وامتيازات وظيفية 

أطلقت المملكة العربية السعودية، من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج “دوم” وهو برنامج الولاء الوظيفي، وذلك لاهتمام الوزارة الدائم بتطوير القطاع الحكومي بشكل مستمر، لذلك قامت بتقديم الدعم المميز، من خلال تقديم العروض والامتيازات الحصرية، وأيضًا الحوافز المادية المميزة للموظفين والموظفات في هذا القطاع.

المصدر: الوطن

وقد أوضحت أيضًا الوزارة أن الأهداف الأساسية لإطلاق برنامج الولاء الوظيفي هي دعم الموظفين، وخلق بيئة تحفيزية للعمل بشكل أفضل، وذلك من خلال زيادة معايير تساعد في تعزيز وتميز العمل الوظيفي في القطاع الحكومي، وهذا يساعد بشكل فعال في رفع نسبة الارتباط الوظيفي، وقد أوضحت الوزارة أن هذا الدعم قد تم تقديمه لما يقرب من 1,200 مليون مستفيد.