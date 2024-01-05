السعودية تطالب بضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي وتدعو لوقف المخطط الأمريكي الصهيوني

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفضها القاطع التصريحات التي أدلى بها الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير في حكومة الاحتلال الصهيوني خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، داخل حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قد صرحا بإن لابد من تهجير سكان قطاع غزة وإقامة مستوطنات هناك.

السعودية ترفض تصريحات حكومة الاحتلال

أوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي لها، خلال الساعات الماضية عن أهمية جهود المجتمع الدولي من أجل محاسبة الاحتلال الصهيوني الغاشم على الأفعال التي قام بها تجاه الأشقاء في غزة.

وشددت الخارجية السعودية على أن الاحتلال قام بانتهاك الشرعية الدولية.

فيما نددت خارجية المملكة عن أن السعودية ترفض بشكل قاطع التصريحات، التي اعتبرتها متطرفة لوزيري حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث دعوا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات هناك.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية: “المملكة تؤكد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، من أجل تفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم”.

وتابعت: “ترفض المملكة تصريحات حكومة نتنياهو وأفعالها، بعدما انتهكت قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني”.

كما دعت المملكة لوقف المخطط الأمريكي الصهيوني بتهجير الأشقاء الفلسطينيين وبناء المستوطنات في قطاع غزة.

فيما سارعت الولايات المتحدة الأمريكية في تهدئة الوضع، حيث تحدث ماثيو ميلر، الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان رسمي، حيث قال: “الولايات المتحدة الأمريكية ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، والتي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة”.

كما وصف وزير الخارجية الأمريكي هذه التصريحات بإنها غير مسؤولة، مما يجعل هناك حالة من الاحتقان لدي الشعوب العربية تجاه الاحتلال الصهيوني.

في سياق متصل، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف أحياء كاملة في قطاع غزة، مما جعل القطاع يتغير وتختفي أحياء بسبب القصف العنيف الذي تعرض له.

الجدير بالذكر أن حالة الأهالي في قطاع غزة أصبحت صعبة للغاية، بعدما فرضت قوات الاحتلال الصهيوني حصارًا شبه كاملًا على عدة مناطق به.