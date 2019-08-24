السعودية تضع شروط جديدة لبعض الوظائف للوافدين إليها من خلال تسجيل إلكتروني

في إطار التغيرات الشاملة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في أنظمتها الإلكترونية، وبعض الأمور المتعلقة بالأعمال الإدارية، أصدرت منذ قليل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة قرارًا بشأن عدد من الوظائف المتعلقة بالأمور المالية والمحاسبة، يجب على الوافد القيام بها حتى يتم السماح له بالقدوم للمملكة وممارسة مهنته، حيث يجب عليه التسجيل أولاً لدى هيئة المحاسبين القانونيين بالسعودية، وذلك اعتبارًا من أول شهر سبتمبر 2019 ومن خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

الوظائف التي شملها القرار

وقد شمل هذا القرار عدة وظائف متعلقة بالأعمال المالية والإدارية ومنها المحاسبون الماليون، ومديرو الشئون المالية والإدارية، وفنيون الحسابات، والمراقبون الماليون، ومديري إدارات الزكاة، ورؤساء برامج التدقيق الداخلي، ومدققي الحسابات، واشترطت الوزارة التسجيل في الموقع السابق الإشارة له لقبول عمل الوافد لدى المملكة، والموافقة على استخراج تأشيرة العمل له لكي يتمكن من الالتحاق بتلك الوظيفة.

وقد أكدت الوزارة أنها تهدف من هذا العمل رفع كفاءة العمل في هذا المجال بالمملكة، من خلال التعرف على كل العاملين فيه من خلال التسجيل، والذي سوف يتضح منه مؤهلاته وقدراته التي تؤهله للعمل فيه، كما يسهل الأمر للهيئة الخاصة بالمحاسبين في المملكة إلى مراجعة الأوراق المتعلقة بهم ومعرفة عدد العاملين بالمملكة من خلال انتسابهم لها، مما يساعدها على عمليات الحصر بسهولة وكذلك في حالة أردات تنظيم ندوات أو برامج تدريبية لهم يكون الأمر بسيط وسهل.