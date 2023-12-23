السعودية تضرب بقوة على أيدي المخالفين.. خلال أسبوع فقط ضبط (16899) مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

خلال أسبوع فقط في الفترة من 14 ديسمبر 2023 حتى 20 ديسمبر 2023، تم تنفيذ حملات ميدانية مشتركة لمتابعة وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة العربية السعودية.

أظهرت الحملات النتائج التالية:-

1. تم ضبط إجمالي عدد 16,899 مخالفا، منهم 11,033 مخالفا لنظام الإقامة، و3,493 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2,373 مخالفا لنظام العمل.

2. تم ضبط 769 شخصا أثناء محاولتهم عبور الحدود باتجاه المملكة، وكانت النسبة الأعلى للمخالفين هم اليمنيون بنسبة 39 %، تليهم الإثيوبيون بنسبة 58 %، وكانت النسبة المتبقية لجنسيات أخرى، تم أيضا ضبط 80 شخصا أثناء محاولتهم عبور الحدود بطرق غير نظامية للخروج من المملكة.

3. تم ضبط 11 شخصا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بالإضافة إلى تسترهم عليهم.

4. يتم حاليا تنفيذ إجراءات ضد 52,369 وافدا مخالفا، منهم عدد46,431 رجلا و5,938 امرأة.

5. تمت إحالة 46,743 مخالفا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وتمت إحالة 1,716 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل 9,147 مخالفا.

وزارة الداخلية تشدد على اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

ومن جانبها أكدت وزارة الداخلية السعودية أن أي شخص يسهل دخول المخالفين للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم مأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة يعرض نفسه لعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالاضافة الى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمة للإيواء.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف، وتعد انتهاكا للشرف والأمانة، وأهابت الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.