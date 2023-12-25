السعودية: تصريح زيارة الروضة الشريفة مرة واحدة في السنة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه سيتم إتاحة تصريح زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة مرة واحدة فقط في السنة، وذلك لتنظيم العملية وضمان سلامة وراحة الزائرين، مؤكدة أن المستفيد يمكنه حجز تصريح جديد للزيارة بعد مضي 365 يومًا على آخر تصريح له.

الروضة الشريفة بالمسجد النبوي في المدينة المنورة - مصدر الصورة: يوتيوب

ومن بين الإجراءات التي يجب اتباعها لزيارة الروضة الشريفة، إصدار التصريح من خلال تطبيق “نسك” أو “توكلنا” بشرط عدم إصابة المستخدم بفيروس كورونا أو مخالطة مصاب به، وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة من المملكة العربية السعودية لتنظيم وإدارة شعائر الحج والعمرة، والحفاظ على سلامتها وسلامة الزوار.

تقع الروضة الشريفة في الجزء الجنوبي الشرقي من المسجد النبوي، وهي المكان الذي دُفِن فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب.

وتعتبر الروضة الشريفة من أهم الأماكن المقدسة في الإسلام، حيث يحرص عددٌ كبيرٌ من المسلمين على زيارتها كل عام، وخاصةً خلال موسم الحج والعمرة.