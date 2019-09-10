السعودية تصدر قرارا هاما حول إعادة هيكلة قيمة تأشيرة الزيارة والعمرة

قام وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح، بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور القرار الخاص بإعادة هيكلة قيمة تأشيرة الزيارة وتأشيرة الحج والذي اشتمل على إلغاء الرسوم لخاصة بتكرار العمرة.







تأشيرة الزيارة والعمرة

وحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية، أن الدكتور محمد صالح وزير الحج والعمرة السعودي قد صرح أن هذا القرار يقوم بدعم الجهود المبذولة لتحقيق واحد من أهم أهداف رؤية المملكة 2030، حيث أن المملكة تهدف إلى استقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، وذلك وسط عدد كبير من الخدمات العظيمة التي تقوم المملكة بتقديمها إلى الحجاج والمعتمرين، ليقوموا بأداء المناسك بمنتهى الراحة والاطمئنان.







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مصر تدعم القرار







أما بالنسبة للجانب المصري، فقد قضت محكمة القضاء الإداري في مايو الماضي، بإصدار قرارا بالقيام بإلغاء الرسوم الخاصة بتكرار العمل والتي كانت تبلغ 2000 ريال سعودي، أي ما يوازي 10 ألاف جنيهان والذي قامت السعودية بقرضها على من يقوم بتكرار العمرة خلال الثلاثة سنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة المصرية، قد قامت بإصدار قرارا العام الماضي بالقيام بتحصيل رسوم العمرة التي قامت السعودية بفرضها، وذلك للمواطنين المصريين الذين قاموا بأداء مناسك العمرة منذ عام 2015 والذين يرغبون في أن يقوموا بأدائها مرة ثانية.