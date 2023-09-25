السعودية تستنكر تصرف إسرائيل.. وتدين حرق المصحف في هولندا

أدانت المملكة العربية السعودية، تكرار الممارسات الاستفزازية من جانب إسرائيل، ضد المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.

علم السعودية - مصدر الصورة: جوجل

كما استنكرت الخارجية السعودية، التصرفات المسيئة التي قامت بها مجموعة من المتطرفين تجاه المسجد الأقصى، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال بيان رسمي صادر عن القسم الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة، حصل موقع نجوم مصرية على نسخة منه.

وتابع البيان “وزارة الخارجية أعربت عن إدانة المملكة العربية السعودية، لتكرار الممارسات الاستفزازية من جانب المتطرفين ضد المسجد الأقصى”.

ونوهت الخارجية السعودية أن مثل هذه التصرفات تعطل جهود السلام الدولية، كما تتعارض وتتنافى بشدة مع القيم والقوانين الدولية من أجل احترام المقدسات الدينية.

وشددت الخارجية السعودية على الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية بشأن الوقوف بجوار الشعب الفلسطيني الشقيق، وكذلك دعم ومساندة جميع الجهود لإنهاء الاحتلال والوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وفي سياق مختلف، أدانت المملكة العربية السعودية، قيام إحدى الجماعات المتطرفة بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام بعض السفارات في لاهاي بهولندا.

جاء ذلك أيضا خلال بيان رسمي صادر عن القسم الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة، حصل موقع نجوم مصرية على نسخة منه.

ولفت بيان السفارة “المملكة ترفض بشكل قاطع هذه الأعمال المسيئة غير المقبولة تماما لأنها تحرض على العنصرية والكراهية”.

كما أوضح البيان أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع الجهود الدولية التي تسعى لنشر قيم الاعتدال ونبذ التطرف والتسامح.