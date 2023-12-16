السعودية تستضيف نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الستار عن استضافة نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023، حيث يعد الحدث الأول من نوعه الذي يتم استضافته في يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري في مدرج البلدة القديمة بمحافظة العلا.

صورة لبطولة دوري أبطال طائرات الدرون 2023 _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

ويعتبر هذا الحدث علامة فارقة في رؤية الهيئة لتحويل العلا إلى وجهة عالمية للرياضات الإلكترونية وصناعة ألعاب طائرات الدرون، لتضيف بذلك لمسة من التاريخ والثقافة القديمة لعالم سباقات طائرات الدرون والرياضات الإلكترونية، مازجاً بين العناصر المادية والافتراضية، حيث يتمركز الطيارون في العلا ولكنهم يقومون بمناورة طائرات الدرون بشكل افتراضي داخل المدرج.

ومن المقرر أن عرض شاشة ضخمة في المكان مشهدًا حقيقيًا للمشاهدين، وبين جمال طبيعة العلا وتاريخها الثقافي المميز، حيث يمكن لجميع المهتمين حجز التذاكر المجانية من خلال الرابط التالي:.

وعلق نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم قائلًا: “يسعدنا أن نستضيف نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023 في العلا، ولطالما كانت العلا وجهةً محوريةً على طريق تجارة البخور القديم حيث تميزت بتاريخٍ غني مع 7000 عام من الحضارات الإنسانية المستمرة؛ ونحرص الآن على استعراض جمالها ومشاركة تراثها الفريد مع العالم مجدداً من خلال مختلف الأنشطة المبتكرة واستضافة فعاليات مميزة”.

و قال المتحدث الرسمي بالاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ياسر العصيمي: “من خلال هذا التعاون لاستضافة نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023 في العلا، وهي إحدى أبرز الوجهات في المنطقة، فإننا نعمل على تعزيز طموحات المملكة في مجال رياضة الدرونز والمجالات التقنية والتوافق مع المعايير العالمية، ومن خلال تعزيز قدراتنا الوطنية، فإننا نتقدم بشكل فعّال نحو مستقبل أكثر تقدم للجميع.”

من جانبه أضاف الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، فيصل بن حمران أن استضافة العلا لمثل هذا الحدث تدل على التزام المملكة في قيادة المشهد العالمي للرياضات الإلكترونية، وأنها مستمرة لأن تصبح مركزًا للعبة”.

وفي نفس السياق تحدث رئيس مجلس إدارة دوري بطولة طائرات الدرون ماركوس ستامفر حيث قال:” إن نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023 في العلا لا يقتصر على إظهار مهارة وإبداع الفرق المتنافسة، بل سيسلط الضوء أيضًا على جمال هذا الموقع الاستثنائي وأهميته الثقافية، ونلتزم بالعمل بشكل وثيق مع الهيئات المحلية والجهات المعنية لضمان تحقيق الفعالية الفائدة لمجتمع العلا، فضلاً عن تعزيز السياحة المستدامة في المنطقة”.

ويعتبر هذا الحدث الذي ينظم فنياً من قِبَل دوري بطولة طائرات الدرون، أول نهائي على الإطلاق يقام على نطاق واسع في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، بعروضه الاستثنائية والمليئة بالمهارة والابتكار والخبرة التكنولوجية في عالم السباقات الإلكترونية، وذلك في محيط مذهل لبلدة العلا القديمة، التي تم تسجيلها من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) كواحدة من أفضل القرى السياحية في العالم في عام 2022م.