المملكة تستضيف أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لمجلس التعاون واليابان

تستضيف المملكة العربية السعودية بعد غد الخميس، أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، وإمبراطورية اليابان، وكذلك الدورة الـ 157 لدول المجلس بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، وذلك برئاسة وزير خارجية سلطة عمان- رئيس الدورة الحالية- بدر بن حمد البوسعيدي، وبحضور وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، ووزير خارجية الإمبرالطورية اليابانية بوشيماسا هاياشي.

علم المملكة- المصدر: تويتر

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع في دورته الـ 157، العديد من التقارير الخاصة بتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي صدرت في القمة الـ43 بالرياض، بالإضافة إلى المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الفنية والوزارية والأمانة العامة، والموضوعات الأخرى ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالعلاقات والحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والتكتلات العالمية.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، على متانة العلاقات بين دول المجلس واليابان، وسعي الجانبين نحو المضي قدما إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي بينهما وبناء علاقات قوية ومتينة، هدفها هو خدمة المصالح المشتركة بين الجانبين على كافة المستويات، ويأتي ذلك من منطلق مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي التي تم توقيعها بين الطرفين عام 2012م.