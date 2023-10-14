أكدت المملكة العربية السعودية رفضها التام، لدعوات الجيش الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة والتوجه جنوباً إلى جنوب وادي غزة لحماية أنفسهم، وادنت السعودية استمرار الهجوم على المدنيين العزل في القطاع، وذلك وفقاً لبيان صادر من وزارة الخارجية السعودية أمس الجمعة.

السعودية ترفض التهجير القسري للسكان من غزة وتوجه رسالة للمجتمع الدولي

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية “بإن المملكة تؤكد رفضها القاطع لدعوات تهجير مواطنين قطاع غزة و إدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك”.

وجددت المملكة العربية السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة وضرورة التدخل لوقف التصعيد العسكري الذي يتم من الجيش الاسرائيلي ضد المدنيين في غزة، وذلك لمنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير كافة الاحتياجات الإغاثية والدواء للمواطنين في غزة.

بيان وزارة الخارجية السعودية

وختمت وزارة الخارجية السعودية بيانها بالمطالبة برفع الحصار عن غزة وإجلاء المصابين بصورة آمنة وتوفير كافة المستلزمات لعلاج المصابين، وطالبت بالالتزام بكافة القوانين والاعراف الدولية والقانون الدولي الانساني، والبدء في نشر السلام وفقاً للقرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وإيجاد حل شامل لهذه الأزمة، مع ضرورة إقامة فلسطين دولة مستقلة ولها حدود وعاصمتها القدس.

#بيان | تؤكد المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك pic.twitter.com/KJihVGnpkE — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 13, 2023

ومن جانب آخر رفض وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، دعوات جيش الاحتلال الاسرائيلي من تهجير الفلسطينين من غزة، وصرح لوكالة الانباء الكويتية، بأن عملية التصعيد والقتل والتدمير العشوائي يعتبر خرقاً للقانون الدولي الإنساني.

وطالب الصباح في بيانه بضرورة تدخل المجتمع المدني من أجل حل هذه الأزمة وتوقف التصعيد الخطير من الجيش الاسرائيلي الذي لا يفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية.

والجدير بالذكر بإن المملكة العربية السعودية كانت تقترب من التطبيع مع دولة إسرائيل قبل بدء الصراع بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.