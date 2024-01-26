قالت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أكس”، بإن المملكة العربية السعودية رحبت بقرار محكمة العدل الدولية في طلب جنوب أفريقيا في فرض تدابير طارئة على دولة إسرائيل حول حربها في قطاع غزة.

السعودية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية على إسرائيل بسبب حربها في غزة

وأضافت الوزارة في بيانها إنها تؤكد “الرفض القاطع لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية التي تتم في قطاع غزة”.

وأوضحت الوزارة في بيانها بإنها تشيد بجهود دولة جنوب أفريقيا برفع دعوى طارئة في محكمة العدل الدولية ضد السياسيات التي يقوم بها جيش إسرائيل ضد قطاع غزة، مشددة على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير من أجل إيقاف الحرب في غزة.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدوليّة، والرّامي إلى وقف أيّة ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر pic.twitter.com/DbfzKcicew — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 26, 2024

قرار محكمة العدل الدولية

دعت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة 26 يناير 2024، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرتكب مجازر أو أبادة جماعية بحق السكان في قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الانسانية والمواد الغذائية إلى السكان في القطاع.

ولكن لم تقوم محكمة العدل الدولية اليوم بطلب وقف إطلاق النار في غزة، حيث إن الجيش الأسرائيلي يقوم بشن حملات مدمرة على هجوم قوات حماس الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت المحكمة بإن اسرائيل تسيطر علي جميع المعابر التي تمكن من دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة، الذي تفرض عليه حصار تاماً، وأوضحت أنه يجب أن تتخذ خطوات فورية من أجل إدخال كافة المساعدات التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني.