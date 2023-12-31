السعودية.. تراجع حاد في أسعار الذهب داخل المملكة

شهدت الفترة الماضية تراجعًا كبيرًا في أسعار الذهب داخل المملكة العربية السعودية، خاصة العيارات الشعبية والسبائك الذهبية.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية

حسب “gold-pric”، فإن الأسعار الجديدة في المملكة العربية السعودية، كالتالي:

فقد جاء عيار 21 ب 217.62 ريال، بينما أتي عيار 24 بقيمة 248.71 ريال،

وجاءت أسعار سبائك الذهب في المملكة، كالتالي، حيث سجلت سعر سبيكة الذهب، والتي تزن 5 جرام عيار 24 في السعودية، سعر 1،243.54 ريال سعودي، فيما جاء سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 بقيمة 2،487.08 ريال سعودي.

في سياق متصل، سجلت سعر سبيكة الذهب التي تزن 20 جرامًا عيار 24 في السعودية، 4،974.17 ريال سعودي، بينما جاء سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24، قيمة: 12،435.42 ريال سعودي.

وجاء سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 في المملكة بقيمة: 24،870.84 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 بقيمة: 62،177.10 ريال سعودي.

فيما جاء سعر سبيكة الذهب، والتي تزن 500 جرام عيار 24 في السعودية، قيمة: 124،354.19 ريال سعودي، وأخيرًا سعر السبيكة التي تزن 1 كيلو جرام عيار 24، تأتي بقيمة 248،708.38 ريال سعودي.

ويجد الشعب السعودي قيمة كبيرة في الاستثمار في الذهب، حيث تعمل كل أسرة على شراء كميات كبيرة من السبائك الذهبية والأقراط من أجل الاحتفاظ بها للاستثمار بها في المستقبل.

كما يرغب العديد من المواطنين السعوديين من فئة الشباب في تخزين كمية كبيرة من الذهب للتجهيز لتقديمه لعروسه، والتي تعد احد الأساسيات في المهر بالنسبة للمقبولين على الجواز في الوطن العربي.