السعودية تدين الهجوم الغادر على قوة دفاع مملكة البحرين بالحدود الجنوبية

أعلنت المملكة العربية السعودية إدانتها للهجود الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة, المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية, والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها الباسلون وإصابة آخرين.

الصورة تجمع بين علمي السعودية والبحرين-المصدر: العربية

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة, وإلى أسر الشهداء الأبطال من قوة دفاع مملكة البحرين, وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته وعظيم غفرانه, وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت المملكة على تضامنها التام مع البحرين, وتتجدد موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيات الحوثي, ومنع تدفقها إلى داخل اليمن, وضمان عدم انتهاكها قرارات الأمم المتحدة.

و كانت مواقع قوة دفاع مملكة البحرين, المشاركة في عمليات “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل” على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية, قد تعرضت لهجوم إرهابي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد قوات الدفاع البحرينية.