السعودية تدعو لاجتماع عاجل لـ”التعاون الإسلامي” بشأن التصعيد العسكري في غزة

قامت المملكة العربية السعودية بعمل دعوة عاجلة من قبل رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، لعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي يوم الأربعاء القادم في جدة اجتماع هام على مستوى الوزراء وهو مفتوح العضوية، وذلك من اجل دراسة التصعيد العسكري في منطقة غزة ومحيطها، نظراً لتفاقم الأوضاع بما يهدد أمن وسلامة المدنين واستقرار المنطقة.

علم المملكة الأخضر - مصدر الصورة: عاجل

عدد الشهداء في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة قصف قطاع غزة بشكل متواصل منذ اليوم الأول لطوفان الأقصى، حيث أسفر ذلك العدوان الغاشم عن استشهاد 2215 شخصاً من بينهم 724 طفلاً و458 سيدة، وذلك بالإضافة إلى إصابة نحو 8714 مواطناً بجراح مختلفة من بينهم 2450 طفلاً و1536 سيدة، وفقاً لما نشرته وزارة الصحية الفلسطينية.

من جانبها أشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد قتلت نحو 324 فلسطينياً من بينهم 126 طفلاً و88 سيدة، ذلك بالإضافة إلى إصابة 1018 شخصاً بجراح مختلفة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

يهمك أيضاً:

بيان عاجل من الديوان الملكي بشأن وفاة الأمير محمد بن سعيد وموعد صلاة الجنازة

تحذير من القنصلية السعودية في إسطنبول لمواطنيها

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن 66% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من النساء والأطفال، وهنا يجب على جميع الدول التدخل من اجل حماية الأبرياء العزل والأطفال والنساء من المجازر التي تحدث في منطقة غزة، حيث أنها تستهدف البنية التحتية والمواطنين المدنين.