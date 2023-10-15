السعودية تدعو إلى اجتماع عاجل لدول “التعاون الإسلامي” لبحث التصعيد العسكري في غزة

دعت المملكة العربية السعودية، دول أعضاء منظمة مجلس التعاون الإسلامي، إلى اجتماع استثنائي عاجل على مستوى الوزراء مفتوح العضوية يوم الأربعاء القادم في مدينة جدة، وذلك لبحث التصعيد العسكري في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك مما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة بالكامل.

علم المملكة العربية السعودية- مصدر الصورة: "صحيفة سبق"

من ناحية أخرى، تواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف العديد من المواقع في قطاع غزة، وذلك لليوم السابع على التوالي، حيث أسفر هذا القصف عن استشهاد حوالي 2215 شخصا منهم 724 طفلا و458 امرأة وإصابة 8714 مواطنا آخر بجروح مختلفة منهم 2450 طفلا و 1536 امرأة، ذلك بحسب أحدث البيانات الواردة من وزارة الصحة الفلسطينية.

ومن جانبها فقد أشارت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إلى أن حوالي 66 % من ضحايا القصف الإسرائيلي هم من النساء والأطفال وكبار السن.