السعودية تدعو إلى اجتماع عاجل لدول “التعاون الإسلامي” لبحث التصعيد العسكري في غزة
دعت المملكة العربية السعودية، دول أعضاء منظمة مجلس التعاون الإسلامي، إلى اجتماع استثنائي عاجل على مستوى الوزراء مفتوح العضوية يوم الأربعاء القادم في مدينة جدة، وذلك لبحث التصعيد العسكري في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك مما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة بالكامل.
من ناحية أخرى، تواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف العديد من المواقع في قطاع غزة، وذلك لليوم السابع على التوالي، حيث أسفر هذا القصف عن استشهاد حوالي 2215 شخصا منهم 724 طفلا و458 امرأة وإصابة 8714 مواطنا آخر بجروح مختلفة منهم 2450 طفلا و 1536 امرأة، ذلك بحسب أحدث البيانات الواردة من وزارة الصحة الفلسطينية.
عاجل: #المملكة_العربية_السعودية تدعو لعقد اجتماع وزاري استثنائي عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس التصعيد العسكري وتهديد المدنيين العزل في #غزة الأربعاء المقبل بـ #جدة. #غزة_الآن #غزه_تحت_القصف_القدس_تنتفض #غزة_تُباد #غزة_تزحف_الى_القدس pic.twitter.com/N1ESfTyYZv
— NoskhabarAE (@NosKhabar_ae) October 14, 2023
ومن جانبها فقد أشارت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إلى أن حوالي 66 % من ضحايا القصف الإسرائيلي هم من النساء والأطفال وكبار السن.