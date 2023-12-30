السعودية تدعم المحتاجين في باكستان المتضررين من الفيضانات

وزعت المملكة العربية السعودية مساعدات إنسانية على المحتاجين في باكستان، استفاد منها 10,500 فرد من الفئات الأكثر ضعفاً والأشد احتياجاً في المناطق المتضررة بالفيضانات.

وتضمنت المساعدات التي وزعت من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سلالاً غذائية ومواد إيوائية ومستلزمات صحية، تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين من الفيضانات.

توزيع مساعدات سعودية على المحتاجين في باكستان، استفاد منها 10,500 فرد من الفئات الأكثر ضعفاً والأشد احتياجاً في المناطق المتضررة بالفيضانات. – pic.twitter.com/Mu7l2pAkNT — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 29, 2023

وأوضح السفير السعودي لدى باكستان، نواف المالكي، أن هذه المساعدات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الشعب الباكستاني الشقيق، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف المالكي أن المساعدات السعودية تشمل جميع المناطق المتضررة من الفيضانات، حيث تم توزيعها في إقليمي خيبر بختونخوا والبنجاب، وشملوا الفئات الأكثر ضعفاً والأشد احتياجاً، مثل: الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعرب المستفيدون من المساعدات السعودية عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للشعب الباكستاني، مؤكدين أن هذه المساعدات ستساهم في التخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الصعبة.