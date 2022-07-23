السعودية تُصدر أولى قراراتها بشأن واقعة العاصمة المقدسة وتُحذر: سنضرب المتجاوزين بيد من حديد

في أول قرار رسمي على واقعة العاصمة المقدسة التي أثارت الرأي العام خلال اليومين الماضيين، صرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة المنطقة أحالت رسميًا، مواطنًا متواطئًا، نقل وسهّل دخول أحد الصحفيين غير المسلمين إلى العاصمة المُقدسة، إلى النيابة العامة برفقة هذا الصحفي أمريكي الجنسية، بناءً على سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين.

قرار حاسم سعودي

وأوضحت الداخلية أن المواطن والصحفي الأجنبي، قاما بمخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، مشددًا على جميع القادمين إلى السعودية، بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به، لاسيما فيما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة، وشددت بقوة على أن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها.

وأضافت أنه لن يتم التساهل في مخالفة القانون، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استنادًا إلى الأنظمة ذات الصلة، وترتب عليه إحالة قضية الصحفي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة، وأكدت أن كل من يقوم بالتورط بنقل وتسهيل دخول غير المسلمين أو المخالفين في مواسم الحج والعمرة أو خلافهما إلى مكة المكرمة والأماكن المقدسة، يُعتبر شريكًا في ارتكاب أفعال مُجرّمة، وسيكون تحت طائلة المساءلة الجنائية والقانونية.

وقدسية الحرمين خط أحمر

وأشارت المملكة إلى أن قدسية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، فوق كل اعتبار، وتعتبرها خطًا أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال التجاوز والتعدي عليها من قبل أي شخص مهما كانت جنسيته أو طبيعة عمله، وبناءً عليه لن يتم التساهل معه.