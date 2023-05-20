أخبار السعودية

السعودية تحصد سبع وعشرين جائزة ضمن منافسات معرض “آيسف” 2023 بالولايات المتحدة

أحمد أبو الدهب

استطاع المنتخب السعودي المشارك في معرض “ريجينيرون” الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” الذي يقام  في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الحالي، أن يحقق إنجازاً تاريخياً جديداً.

وقد فاز المنتخب السعودي  بسبع وعشرين جائزة، ليتم تحطيم رقم العام الماضي وقد احتلوا المركز الأول مرتين في إطارات تلك المنافسات.

قد يهمك:

تيك توك” تمنح “أوراكل” الوصول الكامل إلى كود التطبيق والخوازميات لتعزيز الأمان والشفافية والخصوصية…

السعودية: والدة صاحب المركز الأول في معرض “آيسف” تستقبله بكلمات مؤثرة

إنجازات موهبة على المستوى الدولي

وقد صرحت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع:، “إن هذا الفوز ما هو إلا إنعكاساً للجهود المبذولة والعلاقة التكاملية بين “موهبة” ووزارة التعليم والشركاء الاستراتيجيين لها، وذلك لتحقيق مبادرات وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية سنة 2030″، وقد أشادت آمال بنت عبد الله بنتائج وثمرات تلك الشراكة وتحقيق الكثير من الإنجازات على المستوى الدولي، وتمثيل المملكة العربية السعودية تمثيلاً يليق بمكانتها بين دول العالم المتقدمة.

ومن جانبها فقد أضافت الدكتورة آمال أن هذا الفوز تتم إضافته إلى مجموعة الإنجازات المتتالية لأبناء وبنات الوطن من الموهوبين والموهوبات، الذين قد قاموا بتسجيل حضوراً بارزاً في المحافل والمسابقات الدولية المتنوعة.

Avatar of أحمد أبو الدهب
أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، نجوم مصرية هو الموقع المحبب لدى قلبى مهما أكتب فى أي مكان فهو الموقع المفضل لدى على الإطلاق.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات