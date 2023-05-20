السعودية تحصد سبع وعشرين جائزة ضمن منافسات معرض “آيسف” 2023 بالولايات المتحدة

استطاع المنتخب السعودي المشارك في معرض “ريجينيرون” الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الحالي، أن يحقق إنجازاً تاريخياً جديداً.

وقد فاز المنتخب السعودي بسبع وعشرين جائزة، ليتم تحطيم رقم العام الماضي وقد احتلوا المركز الأول مرتين في إطارات تلك المنافسات.

إنجازات موهبة على المستوى الدولي

وقد صرحت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع:، “إن هذا الفوز ما هو إلا إنعكاساً للجهود المبذولة والعلاقة التكاملية بين “موهبة” ووزارة التعليم والشركاء الاستراتيجيين لها، وذلك لتحقيق مبادرات وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية سنة 2030″، وقد أشادت آمال بنت عبد الله بنتائج وثمرات تلك الشراكة وتحقيق الكثير من الإنجازات على المستوى الدولي، وتمثيل المملكة العربية السعودية تمثيلاً يليق بمكانتها بين دول العالم المتقدمة.

ومن جانبها فقد أضافت الدكتورة آمال أن هذا الفوز تتم إضافته إلى مجموعة الإنجازات المتتالية لأبناء وبنات الوطن من الموهوبين والموهوبات، الذين قد قاموا بتسجيل حضوراً بارزاً في المحافل والمسابقات الدولية المتنوعة.