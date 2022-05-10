السعودية تحذر مواطنيها من السفر لهذه الدولة وتدعو المقيمين بها لأخذ الحيطة والحذر

حذرت المملكة العربية السعودية ممثلة في سفارتها بدولة سريلانكا جميع مواطني المملكة من السفر لسريلانكا خلال الوقت الحالي، نظراً للإضطرابات العنيفة التي تمر بها البلاد، كما طالب سفارة المملكة جميع المواطنين المتواجدين في جميع أرجاء سريلانكا باتخاذ الحذر والحيطة اللازمة.

السعودية تحذر من السفر إلى سريلانكا

كما طالبت سفارة المملكة العربية السعودية بسريلانكا جميع مواطني المملكة بالإبتعاد عن أماكن المظاهرات والإحتجاجات المندلعة هناك، مؤكدةً أن الدولة أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة “كولومبو” وفرضت حظر التجوال.

كما دعت السفارة إلى ضرورة الإلتزام بالتعليمات التي تصدرها سلطات سريلانكا، وسرعة الإتصال بهاتف السفارة 0094112682087 أو رقم 0094722229966 وذلك للحالات الطارئة.

#سريلانكا.. محتجون يلقون بسيارة وزير سابق في النهر "تشهد سريلانكا أعمال عنف فرضت على إثرها السلطات حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو"#شاهد_سكاي #سكاي_10_أعوام pic.twitter.com/2TFVWHPSju — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 9, 2022

وكانت مظاهرات عنيفة قد اندلعت في سريلانكا على مدار الأيام الماضية نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مع وجود نقص حاد في الغذاء والدواء، الأمر الذي خرجت على إثره المظاهرات التي تطالب بإقالة الرئيس، وقابلت القوات الأمنية تلك المظاهرات بالغازات المسيلة للدموع، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

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