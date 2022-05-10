السعودية تحذر مواطنيها من السفر لهذه الدولة وتدعو المقيمين بها لأخذ الحيطة والحذر

إسلام عوض

حذرت المملكة العربية السعودية ممثلة في سفارتها بدولة سريلانكا جميع مواطني المملكة من السفر لسريلانكا خلال الوقت الحالي، نظراً للإضطرابات العنيفة التي تمر بها البلاد، كما طالب سفارة المملكة جميع المواطنين المتواجدين في جميع أرجاء سريلانكا باتخاذ الحذر والحيطة اللازمة.

السعودية تحذر مواطنيها من السفر لهذه الدولة وتدعو المقيمين بها لأخذ الحيطة والحذر

السعودية تحذر من السفر إلى سريلانكا

كما طالبت سفارة المملكة العربية السعودية بسريلانكا جميع مواطني المملكة بالإبتعاد عن أماكن المظاهرات والإحتجاجات المندلعة هناك، مؤكدةً أن الدولة أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة “كولومبو” وفرضت حظر التجوال.

كما دعت السفارة إلى ضرورة الإلتزام بالتعليمات التي تصدرها سلطات سريلانكا، وسرعة الإتصال بهاتف السفارة 0094112682087 أو رقم 0094722229966 وذلك للحالات الطارئة.

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وكانت مظاهرات عنيفة قد اندلعت في سريلانكا على مدار الأيام الماضية نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مع وجود نقص حاد في الغذاء والدواء، الأمر الذي خرجت على إثره المظاهرات التي تطالب بإقالة الرئيس، وقابلت القوات الأمنية تلك المظاهرات بالغازات المسيلة للدموع، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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