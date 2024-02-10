السعودية تحذر تداعيات بالغة الخطورة لاقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع بغزة

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيان اليوم السبت 10 فبراير 2024 تحذر فيه من تداعيات اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ووصفت ذلك بأنه أمر بالغ الخطورة، وأضافت الخارجية السعودية في بيانها إنها تؤكد على ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً، لمنع إسرائيل من القيام بكارثة انسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان علي قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيانها بأن رفح أصبحت الملاذ الآمن لمئات الآلاف من المدنيين، الذين أجبرهم العدوان الاسرائيلي على النزوح من منازلهم، وأكدت السعودية في البيان برفضها التام ترحيل المدنيين قسرياً من منازلهم، وجددت مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار المستمر في قطاع غزة.

#بيان | تحذر المملكة العربية السعودية من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة pic.twitter.com/YKu79EiZsg — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 10, 2024

وتقوم اسرائيل في الفترة الحالية بالاعداد إلي القيام بعملية برية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في اطار هجومها العسكري على حركة حماس،

والجدير بالذكر بأن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أمر جيش اسرائيل بالقيام بعمل خطة عسكرية فورية من أجل إجلاء المدنيين من من مدينة رفح.

حيث إن مدينة رفع هي تعد الملاذ الأمن لأكثر من مليون نازح فرو من منازلهم في قطاع غزة بعد اندلاع الحرب بين حركة حماس العسكرية وجيش إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وذلك للحماية من المعارك وهجمات جيش إسرائيل في باقي مناطق القطاع المحاصر.