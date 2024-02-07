“السعودية تجمد فكرة التطبيع مع إسرائيل وتؤكد: لا علاقات دبلوماسية دون دولة فلسطينية مستقلة”

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا في حالة الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وفي بيان صادر عن الوزارة، أكدت على أن المملكة قدمت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية، مشددة على ضرورة اعتراف دولي بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، مع عاصمتها القدس الشرقية، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية منه.

تأتي هذه التصريحات ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي أكد في لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على استمرار اهتمام المملكة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشددا على ضرورة وقف الحرب في غزة وإيجاد حل واضح وجدول زمني لتحقيق حل الدولتين.

يأتي هذا في ظل توجه السعودية للتأكيد على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مع تجميد خطط التطبيع مع إسرائيل وفق مصادر مطلعة في أكتوبر الماضي.