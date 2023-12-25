السعودية تتقدم 10 مراكز في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) 2023

أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عن تقدم المملكة العربية السعودية إلى المركز الثاني في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) 2023، بعد أن كانت في المركز الثاني عشر في العام الماضي.

علم المملكة العربية السعودية يرفرف في السماء - مصدر الصورة: CNN

وحققت المملكة تقدمًا كبيرًا حيث ارتقت 10 مراكز على مستوى دول مجموعة العشرين و42 مركزًا على مستوى العالم، لتحتل المرتبة 26 عالميًا، ويتابع مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) تقدم الدول في مجال الاتصالات والتقنية من خلال مؤشرات فرعية مثل انتشار الإنترنت واستخدام الهاتف المحمول وخدمات الجيل الخامس والخدمات المالية الرقمية.

ويبرز تقييم المؤشر متانة بنية المملكة في الاتصالات والتقنية وتوفر خدماتها وأثرها المباشر في نمو الاقتصاد الرقمي الوطني وتطوره. وتشير “رؤية السعودية 2030” إلى برامج مباشرة تهدف لتحقيق المملكة الريادة الدولية في التقدم الرقمي، حيث تم استثمار أكثر من 93 مليار ريال في البنية التحتية الرقمية خلال الست سنوات الماضية.

وهذا التقدم الكبير يعكس جهود المملكة المستمرة في تطوير قطاع الاتصالات والتقنية، ويعزز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي.