السعودية تتقدم 10 مراكز في مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2022

نجحت المملكة العربية السعودية في التقدم 10 مراكز في مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2022، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو التابعة لمعهد ماساشوستس للتقنية.

وجاء ذلك حسب بيان رسمي من القسم الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة، حصل موقع نجوم مصرية على نسخة منه.

ويأتي تقدم المملكة العربية السعودية في مؤشر المستقبل الأخضر، نتاج الجهود والبرامج والمبادرات التي قادها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.

وكان من أبرز مبادرات ولي العهد السعودي، مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، بجانب إعلان إنشاء المحميات الملكية، التي تهدف لزيادة الغطاء النباتي في المملكة العربية السعودية.

وذكر تقرير مؤشر المستقبل الأخضر، إلى أن تقدم ترتيب المملكة العربية السعودية يعود إلى التحسن في محور انبعاثات الكربون، حيث جرى تخفيض الانبعاثات بشكل كبير.

وذكر البيان “في محور تحولات الطاقة، تحسن ترتيب المملكة 12 مرتبة، وصولاً للمركز 12، في الوقت الذي حققت المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بنمو إنتاج الطاقة المتجددة، وقد قاد هذا التقدم إعلان المملكة استهدافها رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، المُستخدم في إنتاج الكهرباء، إلى ما يقارب 50% بحلول عام 2030”.

كما تقدمت المملكة 13 مرتبة في محور سياسات المناخ في المؤشر، انطلاقًا من تحديثها للإسهامات الوطنية الطوعية، وإعلانها عن مجمع مشروعات احتجاز وإعادة استخدام الكربون CCUS Hub، وتأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.