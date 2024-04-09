السعودية تتفق مع باكستان على التعاون في العديد من المجالات

ولي عهد السعودية استقبل رئيس وزراء باكستان في قصر الصفا بمكة المكرمة، وتناولا طعام الإفطار، وحضر الاستقبال ومأدبة الإفطار، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.

وزير الخارجية السعوديمصدر الصورة: لقطة شاشة

حيث استعرض ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في قصر الصفا بمكة المكرمة، العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسُبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأدى ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني وولي عهد البحرين الصلاة ليلة 29 من رمضان في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ولي عهد السعودية يستقبل المسئولين على مأدبة الإفطار

ولي عهد السعودية ورئيس الوزراء الباكستانيمصدر الصورة: لقطة شاشة

وشارك ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي استقبله ولي العهد، في مأدبة الإفطار، وذلك بحضور عدد من المسؤولين البحرينيين، بينهم وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والسكرتير الخاص لولي العهد البحريني الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة.

كما حضر الاستقبالَ من الجانب الباكستاني، وزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الدفاع خواجة محمد آصف، ووزير المالية محمد أورنجزيب، ووزير الإعلام عطا الله ترار، ورئيس وزراء البنجاب مريم نواز شريف، ونجل رئيس الوزراء حمزة شريف، ونجل رئيس الوزراء سليمان شريف، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء تجديد ممتاز.