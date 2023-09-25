السعودية تتصدر قائمة الدول العربية في إنتاج الخضروات وتحتل المرتبة الثالثة عربيًا

قامت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بعمل إحصائيات لزراعة الخضروات في الوطن العربي، واستطاعت السعودية أن تتصدر قائمة الدول العربية في إنتاج الخضروات، وتشمل هذه القائمة 7 دول عربية، لم تكن صالحة للزراعة لكنها استطاعت أن تصبح من أهم الدول الزراعية.

صورة لبعض الخضروات الأساسية_ مصدر الصورة: صحيفة تواصل الإلكترونية

السعودية تحتل المرتبة الثالثة

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة في إنتاج الخضروات، حيث بلغت قيمة إنتاجها حوالي 17 مليار دولار، أي ما يعادل 63,75 مليار ريال سعودي، بينما حصلت مصر على المرتبة الأولى، وحصلت الجزائر على المرتبة الثانية.

تنوع المناخ في الدول العربية

تتميز الدول العربية بتنوع مناخها ووفرة موارد المياه، مما يساعدها على إنتاج محاصيل عديدة تقوم بتصديرها إلى باقي دول العالم، كما تميزت بعض الدول العربية في إنتاج التمور والبعض الآخر في إنتاج القمح، وغيرها من المحاصيل المختلفة.

قائمة الدول العربية المنتجة للخضروات في 2023

حددت المنظمة الأغذية والزراعة 7 دول عربية منتجة لحوالي 20 نوعًا من الخضار كان في مقدمتها البنجر “جذر الشمندر” والجزر والفجل، وفي نهاية القائمة جاءت الكوسا والفلفل والطماطم، وجاء ترتيب الدول على النحو الآتي: